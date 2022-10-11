В Красноярском крае мать избила 1,5 годовалую девочку и бросила на дороге Фото: Мария ЛЕНЦ

В 20-й больнице Красноярска, в детском отделении, с конца августа находится маленькая девочка. Ей чуть больше полутора лет. Несмотря на такой возраст, кроха уже хлебнула много горя. Похоже, больница – первое место, где о ней по-настоящему позаботились: она нормально кушает, в тепле и чистоте, а мамы других ребятишек (которые лежат в отделении), говорят ей ласковые слова.

27 августа в дежурную часть полиции позвонила жительница села Тасеево. Женщина сообщила, что в одном доме с ней временно живет знакомая. Что сказать об этой знакомой? Хорошего - ничего. Она истязала и избивала свою маленькую дочку. А в тот день и вовсе бросила ее на улице, всю в синяках и кровоподтеках.

После такого звонка, инспекторы по делам несовершеннолетних сорвались с места и помчались на указанное место. Затем ребенка в охапку – и в больницу. На горе-мамашу составили протокол, собранные в ходе проверки материалы передали в следственный комитет, а там завели уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В следкоме дополнили: жестокая мать пробыла на квартире у знакомой два месяца, с июня по август. Избивала ребенка по любому поводу. Невозможно представить, что произошло бы дальше, если бы у нее не забрали девочку.

Эта история напоминает другую, случившуюся в Назарово в феврале 2021 года. Там мать также истязала годовалого сынишку по любым пустякам. От побоев и плохого питания у него были проблемы со здоровьем. Органы опеки не хотели знать об этой семье. Конец положила подруга, которая тайком сняла изуверства на телефон и выложила ролик в интернет. После того, как разразился скандал, руководитель опеки уволилась. Мать осудили и отправили в колонию, а мальчик вместе со своей старшей сестренкой оказались в детском доме. Но ненадолго – их взяла под опеку супружеская пара из Красноярска.