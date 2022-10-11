Маралов по осени считают в лесах Красноярского края. Фото: дирекция нацпарка "Красноярские Столбы"

Когда и как считают маралов в лесах? Оказывается, по голосам – по реву. В осенние месяцы у этих благородных животных начинается брачный период, гон. И они начинают активно искать себе пару. А как сделать это на расстоянии нескольких километров? Звуком – низким и мощным ревом. Экологи рассказали, как это происходит.

Можно затаиться и ждать, когда рогатый копытный прокричит. Но на это может уйти время. А можно спровоцировать его: есть специальный инструмент – ваба. Подудели и слушают, с какой стороны прилетит ответ. Кстати, голоса у животных отличаются по тембру. У молодых самцов рев будет выше, а тех, что постарше, наоборот – более низкий и глубокий. Самое подходящее время для учета – утро и вечер. Именно в эти периоды можно услышать больше всего голосов.

- Своим ревом марал не только привлекает самок, но и отпугивает самцов, говоря о том, что территория занята. При учёте принято полагать, что на одного самца приходится 3-4 самки. Таким образом определяется численность животных, - рассказали специалисты минэкологии края.

Кстати, на территории «Красноярских Столбов» первого быка услышали утром 13 сентября, когда на почву лег иней, а температура воздуха опустилась до нуля. А в целом работа инспекторов в крае продлится до 20 октября. Подведут итоги в конце ноября.

Кстати, сотрудники «Столбов» добавили, что есть и другие способы подсчета. Например, по следам на снегу. Или по так называемым «точкам». Это площадка размером примерно 2 на 3 метра, на ней марал копытом выбивает траву и почву. А еще по «барантовкам» - поломанным деревцам с содранной корой, об них маралы чешут бока или чистят рога.

По данным прошлых лет на особо охраняемых природных территориях отмечается прирост численности этих животных. Так, в 2019 году зафиксировано 629 особей, в 2020 – 667, а в 2021 – 913.

Добавим, в 2014 году для восстановления популяции благородного оленя в крае на базе заказника «Бюзинский» был организован питомник диких копытных. В нем появились на свет 303 мараленка, в дикую природу выпустили – 276.