В Красноярском крае уменьшились смертность и рождаемость Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Красноярскстата опубликовали данные по темпам смертности и рождаемости в Красноярском крае, Хакасии и Туве. В двух регионах Енисейской Сибири люди чаще умирают, чем рождаются.

Так, естественная убыль населения (по причине смерти) составила 8 974 человека. Однако по сравнению с прошлым годом ситуация несколько улучшилась – убыль населения уменьшилась на 1755 человек.

С января по август 2022 года в Красноярском крае на свет появились 17 690 человек, умерло – 26 637 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 7,4%, смертность – на 10,7%.

В Хакасии ситуация схожая. Естественная убыль с января по август составила 1 490 человек. Как и в Красноярском крае, убыль населения снизилась на 163 человека.

За 8 месяцев 2022 года в Хакасии родились 3 367 человек, умерло – 4 857 человек. Смертность и рождаемость так же снизились – первая на 5,4%, вторая – на 3,3%.

В Туве демографическая обстановка более благоприятная. За 8 месяцев в республике сложился естественный прирост в 2 098 человек. Родились 4 017 малышей, из жизни ушли 1 919 человек.

Однако тенденция снижения рождаемости не обошла и Туву. По сравнению с прошлым годом рождаемость здесь снизилась на 7,5%, а смертность – на 2,5%.

В целом по России рождаемость в период с января по августа 2022 года снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом. Смертность по стране сократилась на 14,8%, а по СФО – на 13,5%.