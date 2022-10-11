В Красноярском крае мобилизованные начали получать единовременные выплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые жители Красноярского края из числа тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации, начали получать единовременные выплаты из регионального бюджета. Информация опубликована на официальном портале регионального правительства. Там уточнили, что внесена поправка в ранее принятый документ: деньги могут быть переведены не только на личные счета мобилизованных, но и на карты тех лиц, кого они указали. Это могут быть супруги, дети, родители, другие близкие люди.

Списки призванных военный комиссариат передал в министерство социальной политики края. Срок – не позднее 10 рабочих дней с того момента, как мобилизованные убыли на место дислокации. В этих списках должны быть указаны данные для перечисления средств. И затем не позднее 10 дней с момента получения списков деньги должны поступить получателям. Как они будут распоряжаться ими, это их собственное дело.

Добавим, что частичная мобилизация в регионе завершилась – резервисты, добровольцы и военные уехали на места сборов, а в регионе их остались ждать родные и близкие. Самим мобилизованным и их семьям в крае оказывается материальная помощь, причем не только от государства, но из других источников, организаций, предприятий. Подробнее об этом читайте в подборке «Комсомольской правды»-Красноярск.