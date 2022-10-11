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Заторы начали сковывать Красноярск с началом осени. Во многом это связано несколькими ремонтами, проходящими одновременно, на важных дорожных артериях и мостах. Так, депутат краевого парламента Илья Зайцев рассказал, когда Красноярск перестанет стоять в пробках, а ремонт всех мостов закончится.

Какие мосты в Красноярске ремонтируются в 2022 году

Сейчас в Красноярске ремонт идет на мостах на Перенсона, два на Брянской и на Мичурина.

Когда в Красноярске закончится ремонт мостов в 2022 году

- мост на Перенсона и два моста на Брянской обещают сдать до 30 октября;

- мост на Мичурина – 30 ноября.

Почему так долго ждать? По словам Зайцева, подрядчики жалуются на качество предварительных работ и оценку состояния объектов.

Так, вместо изначально запланированных 9 пролетов моста на Перенсона, придется заменить все 33. С мостами на Брянской другая проблема. Заказчик не получил вовремя разрешение на замену сетей электроснабжения.

В итоге время было потрачено на получение нужных документов уже, а не на сам ремонт. Что касается моста на Мичурина. То здесь пришлось встать в очередь. Сначала были запланирован ремонт сетей.

Однако сейчас все «бумажные» проблемы позади. Ремонты ведутся, и возможно через месяц пробки в Красноярске ослабнут. Однако возвращения к полной норме едва ли можно ждать. Помимо ремонта мостов, в Красноярске продолжается подготовка к строительству метро, что оборачивается перекрытиями на важных участках.