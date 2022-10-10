В рамках проекта «Единой России» «ZA САМБО» прошли открытые тренировки в Красноярском крае

Фото: Единая Россия

В рамках партийного проекта «Единой России» «ZA САМБО» прошли открытые тренировки по всей стране. Красноярский край принял активное участие в акции. Мероприятие прошло в нескольких муниципалитетах и районах региона.

Так, в Канске в спортзале «Химик» воспитанники спортивной школы «Олимпиец» приняли участие в тренировке по самбо, где и продемонстрировали свои силы и способности в схватках на татами.

Как отметил секретарь местного отделения «Единой России», председатель горсовета Владимир Поляков, такие открытые тренировки нужны для популяризации данного вида спорта в стране и в крае, ведь это русский вид спорта.

По словам мастера спорта международного класса по самбо Ольги Коваленко, в крае самбо становится все более популярным видом спорта, сибиряки побеждают на соревнованиях различного уровня:

- На сегодняшний день мы имеем очень много призёров и чемпионов края Сибирского федерального округа, у нас нынче было в общей сложности семь человек, которые отобрались на первенство чемпионата России. Также мы выезжаем на первенство края по юниорам, везём пять человек. Думаем, что результат будет положительным. Всего у нас за год проходит около 20 стартов.

Масштабный турнир прошел в Ужурском районе – там участие приняли 83 юных спортсмена. Тренеры по самбо в районе за более чем 20 лет работы с детьми вырастили множество чемпионов, в том числе победителей первенств Европы и мира.

В Шарыпово прошли показательные выступления юных самбистов и мастер-класс местного тренера Александра Ягонского. Десять самых лучших борцов продемонстрировали свои навыки зрителям. Кроме того, в этот день, каждый желающий, мог попробовать свои силы. А талисманом выступлений, стал белый медведь от партии «Единая Россия», который каждому участнику преподнёс сладкие подарки.

Отметим, самбо входит в число наиболее массовых видов спорта и развивается в 83 субъектах страны. Поддержка детского спорта является одним из пунктов Народной программы «Единой России». Партия планирует и в дальнейшем привлекать к самбо детей и юношество.