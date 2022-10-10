Красноярский край оказывает поддержку мобилизованным и их семьям

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завершилась частичная мобилизация – резервисты, добровольцы и военные уехали на места сборов, а в регионе их остались ждать родные и близкие. Самим мобилизованным и их семьям в крае оказывается материальная помощь, причем не только от государства.

РЕГИОН

Практически сразу же после объявления частичной мобилизации губернатор Александр Усс объявил о краевых выплатах в 100 000 рублей для резервистов. Многим семьям, обратившимся за деньгами, средства уже начали поступать на счет.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Главы районов и городов Красноярского края решили не отставать. В некоторых муниципалитетах также объявили о дополнительных выплатах мобилизованным. К примеру, в Норильске перечисляют также 100 000 рублей в дополнение к региональным. Средства находят из городских и районных бюджетов.

Также власти договариваются и с местными производствами о помощи – проводятся совместные закупки амуниции, сухпайков и прочих необходимых вещей во время военной операции. Да, резервистов обеспечивают необходимым, но лишним в такой ситуации не бывает ничего. Например, красноярское руководство договорилось с городскими и краевыми швейными предприятиями о производстве одеял-спальников. Партии пока небольшие, но это только начало.

ПРЕДПРИЯТИЯ

Не остались в стороне торговые, промышленные и прочие предприятия. Каждый из них помогает мобилизованным и семьям чем может и без просьб от руководства края и города.

Рабочие-резервисты нескольких заводов холдинга «Сибирский цемент» получили от предприятия по 200 000 рублей. Одна из аптечных сетей выделила всем резервистам из числа сотрудников по 30 000 рублей для покупки снаряжения, а крупный оператор связи – организовал закупку необходимой амуниции и выдавал её своим специалистам, чтобы мобилизованные не тратили время на поиски вещей, а провели его с семьей.

Многие организации участвуют в закупках всего необходимого – аптечек, теплых вещей, мобильных телефонов для связи и прочего. Все это передается через пункты сбора помощи прямиком резервистам. Также организации помогают и материально, чтобы волонтеры централизованно закупили именно то, чего не хватает мобилизованным. В закупке участвуют и различные волонтеры – так отряд «Поиск пропавших детей – Красноярск», спасающий десятки и десятки людей в год, не остался в стороне, а со знанием дела включился в сборы.

Но помощь адресуется не только военным – семьям также оказывают поддержку. В регионе многие главные редакторы СМИ организовали пункты помощи для родственников резервистов. Помогают по самым разным вопросам. К примеру, в селе Большая Мурта местная жительница осталась жать мужа с двумя маленькими детьми. Внезапно у нее появились проблемы с машиной: благодаря пункту помощи, организованному редакцией газеты «Новое время» починить автомобиль удалось очень быстро.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА

Жители Красноярского края тоже активно участвуют в сборе помощи, причем не только несут новую одежду, сухпайки и амуницию в пункты приема (а в регионе их десятки), а еще и отправляют частичку заботы и тепла на фронт и в зону действия СВО. Так волонтеры-вязальщицы из организации «Чудо-клубочки», которые в помогают недоношенным деткам, сейчас вяжут для военных и мобилизованных не покладая спиц. 82 женщины из «клуба» сейчас активно готовят новую партию теплых шерстяных носков самых разных размеров, которые будут переданы российским резервистам и военным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярском крае призванным во время частичной мобилизации дополнительно выплатят по 100 тысяч рублей

Призванным в рамках частичной мобилизации жителям Красноярского края дополнительно выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. (подробнее)

Опубликован список «горячих линий» по вопросам частичной мобилизации в Красноярском крае

Накануне на ЖД-вокзале Красноярска прошли очередные проводы мобилизованных резервистов со всего края. Тем не менее, у красноярцев продолжают возникать вопросы о том, кто подлежит призыву, а кого он касаться не должен. (подробнее)

В Красноярском крае военный комиссар рассказал о частичной мобилизации

Военный комиссар региона Андрей Лысенко рассказал, как призывают во время частичной мобилизации в Красноярском крае в 2022 году. (подробнее)