В Красноярске три года пытаются продать за 45 миллионов квартиру с золотым унитазом

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

В Красноярске вновь выставили на продажу уже практически легендарную квартиру с золотыми унитазами. Соответствующее объявление появилось на сайте ЦИАН.

Трехкомнатная квартира в 260 квадратных метров, расположенная втором этаже элитного дома на Ленина, 5А (центр города), продается за 45 миллионов рублей. За эти деньги новый хозяин получит не только большую квадратуру и расположение в хорошем районе. Покупателям предлагаются подземная и наземная парковки, видеонаблюдение, консьерж и закрытый двор с охраной.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Но главный цимес жилища заключается в убранстве квартиры. Величественные колонны, мрамор, дорогая мебель, а вишенкой на торте этого великолепия являются золотые унитазы, в которые, кстати, никто не ходил – в квартире, по заверению риэлторов, никто не жил. Словом такому великолепию позавидовал бы Людовик XIV.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Своего владельца «самая аристократичная» квартира Красноярска ждет уже три года. В 2019 году ее уже выставляли на продажу, и еще тогда красноярцы не без иронии восторгались безупречным воссозданием дизайна в стиле барокко в стенах красноярской кирпичной многоэтажки. Своеобразным одолжением для потенциальных новоселов является и тот факт, что цена на квартиру не поднялась ни на рубль, хотя средняя стоимость недвижимости в сибирском мегаполисе за эти годы выросла в разы.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Но судя по всему аристократов, готовых раскошелиться на подобную роскошь, не наблюдается. Возможно, сейчас найдется смельчак, который готов вложить свои кровные в помпезное жилище посреди сибирской столицы.