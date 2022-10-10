Красноярские ученые разработали "походный" экспресс-тест клеща на инфекции сразу после укуса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский ученый-инноватор Юрий Комаровский открыл новый способ диагностики клещевых инфекций. Как сообщили в пресс-службе КРИТБИ, его экспресс-метод позволяет проводить анализ прямо в лесу после обнаружения укуса членистоногого.

Способ достаточно простой: необходим набор реагентов, ёмкость и, собственно, сам клещ. Членистоногого нужно будет положить в бокс и капнуть на него реагентами. Инфицирован клещ или нет, будет понятно по изменившемуся цвету контрольной жидкости.

Такой метод ученый вместе с коллегами использует для выявления бореллии – бактерия, которая является возбудителем болезни Лайма и обитает в желудке у клеща.

В дальнейшем Комаровский планирует усовершенствовать набор и добавить туда еще и возможность выявлять клещевой энцефалит.

Как отмечает сам ученый, его тестовый набор был отправлен на апробацию в Омский НИИ природно-очаговых инфекций. Разработка показала высокую эффективность. В продажу планируется запустить тестовую систему в следующем году.

Напомним, что Юрий Комаровский работает в красноярском филиале Национального медицинского исследовательского центра гематологии Министерства здравоохранения РФ. В 2019 году он и его команда выиграли на развитие проекта 500 тысяч рублей по программе «Умник» от Фонда содействия инновациям (ФСИ).