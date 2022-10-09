Убивший двух пожилых женщин житель Красноярска оказался бывшим полицейским

Фото: скриншот из видео СК по краю

Появились новые подробности о красноярце, обвиняемом в убийстве двух пенсионерок. Об этом «КП-Красноярск» сообщил собственный источник.

Речь идет о двух страшных преступлениях, случившихся на окраине Красноярска в 2015 и 2022 годов. В первом случае 32-летний Андрей С. пришел к одинокой 79-летней женщине. Он задушил ее веревкой, унес телевизор и 10 тысяч рублей. Тогда ему удалось выйти сухим из воды.

Второе убийство мужчина совершил в июне 2022 года. Представившись соседом, под предлогом проверки труб, он зашел в квартиру 72-летней женщины, где забил несчастную до смерти гаечным ключом и металлическим уголком. У нее он так же забрал телевизор и деньги – на этот раз «добыча» оказалась больше – 40 тысяч рублей.

Оба убийства произошли в одном районе – первое на Энергетиков, второе – на Спортивной. Оказалось, что в перерыве между преступлениями изверг работал в полиции участковым, и даже дослужился до звания старшего лейтенанта. В его ведение как раз входили дома на Энергетиков.

Участковый Андрей С. Фото: МВД РФ

В мае 2022 года мужчину уволили из полиции. Судя по всему, осваивать новую профессию бывший страж порядка не захотел, вернувшись на преступный путь.

Второе убийство экс-полицейский скрыть уже не смог. Тогда-то он и признался в преступлении 7-летней давности. Тем временем, материалы его уголовного дела уже переданы в суд. За два убийства и разбои ему грозит пожизненный срок.

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