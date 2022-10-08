В выходные красноярцы ринулись фотографироваться со статуей Христа Фото: Ася ЖУКОВА

После рабочей недели – долгожданные выходные. Многие красноярцы по традиции не сидят дома, а стараются проводить время где-нибудь на природе. Подмечено, что как только в нашем городе появляется какая-нибудь достопримечательность, она тут же становится объектом повышенного внимания. Так было со смотровой площадкой на Николаевской сопке, так было с Торгашинской лестницей.

В эти выходные аншлаг в Академгородке, в районе Красивого берега. Здесь, в нескольких метрах от храма Новомучеников и Исповедников Российских установили статую Иисуса Христа. Она появилась 4 октября. Ее высота составляет 5 метров. Конструкцию создавали художники и строители, а источником финансирования являются пожертвования прихожан.

Напоминает статую в Рио-де-Жанейро... Фото: Ася ЖУКОВА

Красноярская статуя очень напоминает знаменитого Христа Искупителя, который возвышается над бразильским Рио-де-Жанейро. Красноярцы активно едут сюда с разных концов города, чтобы сфотографироваться на ее фоне. И, кстати, посмотрите на фото – погода изумительное, а небо настолько чистое, что видно все пространство, вплоть до горизонта.