Красноярцев ждет теплая, но ветреная рабочая неделя Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцев ждет довольно теплая, хоть и ветреная рабочая неделя. Синоптики GISMETEO дали прогноз, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе 10-14 октября 2022 года.

В понедельник и вторник погода будет примерно одинакова. Днем – около +10-11 градусов, ночью +6-7. Ожидается облачность, но без осадков. Зато усилится ветер, порывы могут составить до 16 метров в секунду.

В среду днем также будет около +9 градусов и сильный ветер. Но местами выглянет солнце и возможны дожди. Ночью похолодает до +4 градусов. В четверг же ожидается днем – не выше +5 градусов, ночью около +2 градусов и ветер.

Но уже в пятницу днем будет +4 градусов и небольшой дождь. Ветер будет не таким сильным, как в начале недели – 3-6 метров в секунду. Ночью же похолодает до +1 градуса.