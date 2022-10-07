Куда поехать школьнику на экскурсию по социальному сертификату в октябре 2022 года: маршруты, путешествия

Торгашинский хребет. Фото: Антон Петров

Синоптики пообещали Красноярску и всему краю довольно теплый октябрь, особенно в середине месяца и в его конце. Особенно это актуально для учеников школ, так как отправиться в путешествие в этом месяце можно по социальному сертификату. Список экскурсий составили коллеги из Туристского информационного центра Красноярского края.

Манская петля. Фото: Луиза Дудиков

«Ергаки на 5 дней из Красноярска»

Когда: 19-23, 23-27, 26-30 октября

Ребят ждёт экскурсия в историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» и эко-парк «Тортуга. Также школьников отведут на смотровую площадку Шушенской ГЭС.

Стоимость: тур на 5 дней стоит 16 000 рублей, часть цены можно погасить социальным сертификатом, номинал которого 10 000 рублей. Таким образом доплатить придется 6000 рублей.

«Город у красного яра»

Когда: 15-16, 22-23, 29-30 октября

Школьников ждет разнообразная анимационная программа – мастер-класс «научная лаборатория» и экскурсия в парке чудес «Галилео», игровой формат «Богатырская застава», где ребята окунутся в древнерусские времена. Их научат фехтованию, стрельбе из лука и чеканке монет на специальном станке. Также детей ждет обзорная экскурсия по Красноярску с интересными историями про площадь Мира, на смотровую площадку часовни Параскевы Пятницы и восточный вход нацпарка «Красноярские Столбы».

Продолжительность: 2 дня/1 ночь

Стоимость: тур обойдется в 10 000 рублей, его стоимость можно полностью оплатить социальным сертификатом.

Столбы. Фото: Артем Глазков

«Здесь дух и душа Сибири»

Когда: с 15 октября по предварительной записи

Дети побывают на популярных смотровых площадках, увидят сказочного осетра, что стоит на Слизневском утесе в память о красноярском писателе Викторе Петровиче Астафьеве. Прогуляются по набережной города Дивногорска и посетят смотровую площадку Красноярской ГЭС. Дети побывают на скалах Голубка и Караульный бык, откуда можно сделать прекрасные снимки. Затем школьники отправятся в путешествие к Торгашинскому хребту по самой длинной лестнице в России, а также побывают на скалах Арка и Красный гребень. В конце всех ждет пикник на природе.

Продолжительность: 2 дня/1 ночь

Стоимость: 10 000 рублей, тур можно полностью оплатить социальным сертификатом.

«Каламбур»

Когда: 22-23 октября

Для ребят будут работать пять мастер-классов: на ферме «Коза-дереза» детям предстоит освоить технику ручной лепки цветных пельменей, в сосновоборской IT-деревне для ребят проведут мастер-класс по анимационной графике с применением графических планшетов, а в творческой мастерской Осипова и Гордеевой школьников ждёт мастер-класс по лазерной гравировке.

Также детей превратят в настоящих путешественников. Их научат правильно подбирать и использовать туристское снаряжение. В довершение всего детей ждут «Игры народов мира» от «Дядькиной школы» - мастер-класс на основе этнографической музыкально-игровой культуры народов.

Продолжительность: 3 дня/2 ночи

Стоимость: тура 10 000 рублей, оплатить тур можно социальным сертификатом. Полный список туров здесь.

Кто может отправиться в туры по социальным сертификатам в Красноярском крае

Поехать могут дети и подростки с 5 по 9 классы. Предложение актуально для тех, кто получил номер социального сертификата на 10 тысяч рублей. Затягивать оформление не стоит, количество мест ограничено – 7,5 тысяч штук.

Как получить социальный сертификат на ребенка в Красноярском крае в 2022 году

Чтобы получить социальный сертификат на 10 тысяч рублей родители должны заполнить соответствующее заявление по ссылке. Можно воспользоваться инструкцией. Добавим, что программа развития школьного туризма реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».