Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации Фото: Мария ЛЕНЦ

План по частичной мобилизации в Красноярском крае выполнен. Об этом рассказали в администрации региона.

Во вторник 4 октября был отправлен последний поезд с мобилизованными мужчинами. При этом конкретное число мобилизованных красноярцев не называется. Напомним, что несколькими днями ранее о выполнении плана по частичной мобилизации отчитались соседние республики - Тыва и Хакасия.

Напомним, что частичная мобилизация в Красноярском крае началась, как и по всей стране, 21 сентября 2022 года. В качестве финансовой поддержки призванным, краевое правительство приняло решение единоразово выплатить им 100 тысяч рублей.

В краевом правительстве добавили, что в военкомат приходили не только призванные, но и немало добровольцев. В военкоматах сохранены данные тех, кто готов отправиться в ВС, если мобилизация будет возобновлена.