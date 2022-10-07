Жители Красноярска попали в топ-10 любителей эротики Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы оказались одними из самых больших ценителей эротики в России. К такому выводу пришли аналитики сервиса LiveDune и digital-агентство «Интериум».

Первое место красноярцам не покорилось, но зацепиться за десятую строчку удалось. Исследование проводилось среди подписчиков тематических пабликов во «Вконтакте». Больше всего подписчиков «горячих» пабликов оказались из Новосибирска. Они в три раза обогнали краснодарцев, оказавшихся на втором месте. Почетное третье место у жителей Ростова-на-Дону.

Фото: LiveDune

- Обильную долю пабликов с эротическим контентом обычно составляют фейки и вторые странички. В этом плане цифровизация человеческой сексуальности затрагивает и её таинственный характер: табуирование сексуальности в оффлайне связано с фейками в онлайне, - пояснил психолог-сексолог Сергей Кумченко.

Анализ затронул 27 пабликов с аудиторией от скромных 650 до внушительных 86 тысяч участников. Общая аудитория, затронутая исследованием, составила 7 миллионов страничек. При составлении рейтинга расчет проходил по индексу плотности - подписчики групп на 10 000 человек в отношении к актуальному населению города.