«Воспитывал за евоное поведение»: в Красноярске на закладчика завели уголовное дело за избиение щенка

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на подозреваемого в распространении наркотиков завели уголовное дело из-за избиения щенка. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

2 сентября в красноярских соцсетях появилось видеозапись, как в подъезде многоэтажки на Лесников некий парень в подъезде жестоко избивает щенка ротвейлера. К живодеру тут же выехали волонтеры, которые решили забрать щенка, пока того еще можно спасти. Красноярец же сначала шел в отказ, заявляя, что «щенка не так легко» убить. Но в итоге собаку удалось забрать. Сейчас с маленьким псом все в порядке.

Спустя несколько недель парень вновь стал героем новостей. На этот раз его поймали на распространении закладок. У 30-летнего сибиряка нашли 200 граммов синтетики. В отношении жителя Красноярска тогда завели уголовное дело, по которому ему грозит 20 лет колонии.

Но и про избиение щенка никто не забыл. Полицейским парень признался, что избивал питомца он не из жестокости, а просто «Воспитывал за евоное поведение».

Такое объяснение полицию не впечатлило. На закладчика завели еще одно уголовное дело – за жестокое обращение с животными. Эта статья предусматривает наказание в 3 года лишения свободы.

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