Красноярские кардиохирурги спасли новорожденную девочку из Тувы Фото: Мария ЛЕНЦ

Малышка родилась 22 сентября в столице Тувы, городе Кызыле. Розовая, крепенькая, о таких говорят: кровь с молоком. Долгожданная. Семья была счастлива, поздравляла молодую маму в роддоме. Готовились устроить семейный праздник после выписки. Ничто не предвещало беды. И вдруг…

На второй день после рождения кроха вдруг стала тяжело дышать, посинела. Медики тут же назначили комплекс исследований. Современное оборудование позволяет устанавливать диагнозы максимально быстро: у девочки оказался тяжелый врожденный порок сердца, перерыв дуги аорты, большой дефект межжелудочковой перегородки. Если упустить сложные для непосвященного в них человека термины, то все звучит как приговор – если артериальный проток закрыться в любой момент и тогда ребенок погибнет сразу.

Детские кардиологи в Кызыле связались с коллегами в Красноярске и, заручившись согласием, стали готовить ребенка к экстренной транспортировке в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Самолетом санитарной авиации ее доставили сюда. При дополнительном исследовании выяснилось, что врачей ждет еще один неприятный сюрприз.

Но в Красноярске работают уникальные врачи, за плечами которых большой опыт сложных многокомпонентных операций у новорожденных. Они решились на радикальную коррекцию порока, которая позволяет сделать ребенка здоровым, без ограничений в жизни.

- Операция была сложной, - рассказывает Павел Теплов, заведующий детским кардиохирургическим отделением. – Не хватало большого участка аорты, натяжения фрагментов аорты было большим, а это риск разрыва швов и фатального кровотечения. Несмотря на все это, все прошло спокойно, мы управились за 5 часов. Нашей командой отработана технология, благодаря которой мы закрыли грудную клетку в операционной. Крошечная пациентка провела в реанимации пару днем, затем ее передали маме.

На сегодняшний день мама с дочерью выписаны домой. Жизни малышки ничто не угрожает, она может жить и развиваться, не отличаясь от других детей. А мы приведем только одну цифру: с начала года в детском отделении Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска прооперировано 195 детей, треть из них – новорожденные с критическими пороками сердца.