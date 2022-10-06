У жителя Хакасии изъяли самую крупную за 20 лет нелегальную партию золота Фото: Мария ЛЕНЦ

Золото, золото, золотишко… 45-летний житель Хакасии копил его, видимо, на безбедную старость. По крупинке, по граммульке. А в результате накопил на солидный срок и лишился клада в один миг. Неожиданно к нему в дом нагрянули силовики и забрали весь золотой запас.

Это крупнейшая нелегальная партия драгоценного металла, изъятая на территории Хакасии за последние 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Владелец хранил свои богатства в обычных полимерных пакетах. Общий вес составил более 11 килограммов. Цена по рыночному курсу – более 31 миллиона рублей. Интересно, где он его добыл? Наверняка не сам с киркой и лотком в реке намыл. Разработка» велась сотрудниками Федеральной службы безопасности. По данному факту заведено уголовное дело. Следователям предстоит установить все каналы назаконных поставок золота.

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