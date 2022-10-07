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Общество7 октября 2022 1:06

В Красноярске на выходных ожидается резкое потепление

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 8-9 октября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных потеплеет до +14 градусов

В Красноярске на выходных потеплеет до +14 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на ближайшие выходные ожидается резкое потепление – до +14 градусов. Прогноз погоды на 8-9 октября составила Гидрометцентр.

Тепло будет уже в субботу. Днем воздух прогреется до +10 градусов. Несмотря на пасмурную погоду, дождя не ожидается. Сила ветра составит около 2 метров в секунду, но местами порывы могут усилиться до 8 м/с.

Ночью похолодает до +4 градусов. Небо останется затянутым облаками, но, ни дождя, ни снега не будет. Сила ветра серьезно не изменится.

В воскресенье днем потеплеет до +14 градусов. Синоптики обещают облачность с прояснениями и отсутствие осадков. Ветер усилится до 3-9 метров в секунду. Ночью же похолодает до +4 градусов.

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