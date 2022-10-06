Что делать если не получается расплатиться в автобусе картой в Красноярске: попадание в «черный список»
Фото: Мария ЛЕНЦ
После отмены возможности расплатиться в красноярском общественном транспорте через приложение, у пассажиров осталось два привычных способа заплатить за проезд: наличкой или банковской картой. Но при втором варианте иногда происходят эксцессы, например попадание в черный список«». Рассказываем, что делать если не получается расплатиться в автобусе картой в Красноярске. Инструкцию опубликовал «КрасИнформ».
Попадание в «черный список» распространено при оплате картой по терминалу, который в руках носят кондукторы в автобусах, троллейбусах и трамваях Красноярска. При оплате билета через валидатор такого не случается.
Инструкция для выхода из «черного списка»:
- перейдите по этой ссылке;
- укажите номер банковской карты и код защиты (капча);
Фото: krasinform.ru
- вы окажитесь в личном кабинете, где будут видны ваши поездки и задолженности;
- нажмите на «Погасить задолженность»;
Фото: krasinform.ru
- если платеж прошел, иконка «Погасить задолженность» исчезнет;
Фото: krasinform.ru
- попытайтесь оплатить проезд. Все должно получиться.
Если же вывести банковскую карту не получилось, то необходимо отправить сообщение об этом на электронную почту bmz@krasautotrans.ru.
В жалобе необходимо указать: номер карты (или 6 первых и 4 последние цифры) так же может понадобиться номер токена, если плата произведена через телефон или часы – его можно найти в чеке, который выдаст кондуктор; сколько времени карта находится в «черном списке»; ваш номер телефона для связи.