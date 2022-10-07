В новом книжном сервисе можно найти десятки книг красноярских писателей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полный каталог цифровой библиотеки включает не только популярную классику, современную литературу и эксклюзивные издания, а также авторские подкасты.

На днях компания МТС представила собственный сервис цифровых книг «Строки». Отрадно, что среди сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов, «на полках» новой платформы можно найти и несколько десятков популярных современных писателей родом из Красноярского края – Александра Бушкова и Виктора Астафьева.

«Строки» не только цифровая библиотека, но и издательство. Редакция сервиса выпускает оригинальный контент, а также на эксклюзивных правах издает зарубежные бестселлеры, среди которых «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе Абдуларзака Гурны, документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс или романтическая комедия «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд.

В планах развития - направления нон-фикшна, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы. Например, в сервисе уже размещена книга «Изгои академии Даркстоун» красноярской писательницы и актрисы Анастасии Медведевой.

Редакция «Строк» вместе с российскими медиа и независимыми авторами выпускает и подкасты на актуальные темы: «Это сигнал» от научно-популярного медиа N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами и другие.

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Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае:

- По концентрации масштабных культурных событий Красноярск совсем не провинциальный город. Эта среда не могла не повлиять на формирование креативного сообщества, и я знаю, что здесь есть немало писателей и поэтов с большим потенциалом. Благодаря новому сервису они могут получить признание на всероссийском уровне. Возможности собственного издательства и идея кросс-платформенности «Строк» выводят сервис за рамки привычной онлайн-библиотеки. Мы уверены, что платформа станет одним из самых востребованных наших продуктов и лидером в сегменте книжных сервисов.