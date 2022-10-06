В Красноярске частично открыли улицу Маерчака Фото: Мария ЛЕНЦ

Масштабный ремонт улицы Маерчака подходит к концу. В прошлом году ее откапиталили на участке от Свободного до здания финансово-экономического колледжа. В этом году капитальный ремонт завершают на участке до улицы Профсоюзов. Все лето автомобилисты испытывали неудобство от того, что пришлось исключать ее из привычной схемы передвижения. Но сейчас мы видим: это того стоило.

Последнее слово - за благоустройством Фото: Мария ЛЕНЦ

Что представляет собой улица после реконструкции. Сначала отремонтировали ливневую канализацию и сделали там, где ее не было. Теперь здесь четыре полноценные полосы. В центре разделительный островок из бетона для безопасности движения. Асфальт – из щебеночно-мастичной смеси повышенной прочности, двойной слой. Такой асфальт уже несколько лет укладывают на тех дорогах Красноярска, где наблюдается серьезная транспортная нагрузка. Для удобства обслуживания вдоль проезжей части появились технические тротуары.

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Дорогу открыли 6 октября 6 часов утра. Обращаем внимание, что проезд пока разрешен для частных автомобилей. По факту – как только подрядчик уложил асфальт, машины пустили, чтобы поскорей решить проблему с заторами в этой части города.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но работы не завершились. Чтобы сюда вернулся транспорт, нужно завершить подъездные карманы, установить остановочные пункты, перенастроить светофоры и дорожные знаки. По Маерчака проходят троллейбусные маршруты, поэтому нужно еще восстановить контактную сеть. Столбы уже есть, осталось смонтировать. В администрации города пообещали, что сообщат, как только все будет готово.

Как вам такой ракурс Фото: Мария ЛЕНЦ

И, конечно же, пешеходная зона. Работа идет полным ходом – подрядчик укладывает тротуары, формирует примыкание к проездам. Есть спуски для маломобильных граждан. Плюс благоустройство – обновленное освещение, озеленение, газоны.

Улица Маерчака, вид с высоты Фото: Мария ЛЕНЦ

- По современным нормам безопасности оборудуют и автобусные остановки. Остановочные павильоны оснастят системами зарядных устройств для гаджетов. На остановочном комплексе разместят электронное табло, где в режиме онлайн будет показываться расписание движения общественного транспорта, - рассказали в департаменте транспорта Красноярска.