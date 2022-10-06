Водосброс Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС увеличат, чтобы наполнить Енисей Фото: Мария ЛЕНЦ

Нынешним летом уровень воды в Енисее опустился до рекордно низких отметок. Специалисты-гидрологи говорят: последний раз такие показатели фиксировались 86 лет назад. Причинами стала такая же аномально малоснежная зима в горах Саян, где берут начало и сам Енисей, и несколько его крупных притоков.

На работе двух крупнейших российских гидроэлектростанций маловодье существенно не отразилось. Хотя пришлось принять ряд необходимых мер. На водоснабжении городов, в частности Красноярска – тоже. А вот для работы речных судов пришлось искать выход: навигация в северные районы края – стратегическая задача, отменить или сократить ее нельзя.

Напомним, было принято такое решение: крупнотоннажные суда заранее перевели ниже по течению, в порт Лесосибирска. Груз из Красноярска доставляли на небольших судах, а там уже перегрузка – и далее в путь, до Туруханска, Игарки и Дудинки. Лесосибирск находится ниже места слияния Енисей и Ангары. В этом году байкальская «дочка» была полноводной, поэтому поделилась водой и фактически спасла и Енисей, и навигацию. Такова была ситуация в общих чертах.

А кому-то малая вода совсем не помеха Фото: Мария ЛЕНЦ

Что дальше, рассказали в Енисейском бассейновом управлении. 4 октября там состоялось очередное заседание МРГ, обсуждали режимы работы Ангаро-Енисейского каскада ГЭС на среднесрочный период. Представители Среднесибирского УГМС сообщили, что в сентябре уровень притока бассейнов водохранилищ находилась на уровне 58-86% от нормы:

- для СШ ГЭС норма притока в сентябре составляет 1940 куб.м/с, а по факту 1130 куб.м/с;

- для водохранилища Красноярской ГЭС – норма 1330 куб.м/с, факт – 1145 куб.м/с.

По прогнозам в октябре приток увеличится до 63 и 88% от нормы, соответственно. Принято решение увеличить водосброс с 8 октября до 4 ноября на СШ ГЭС до 700-850 куб.м/с. На Красноярской ГЭС – до 2700-2850 куб.м/с.

Таким образом, уровень воды будет достаточен для того, чтобы грузовой флот смог вернуться в Красноярск на зимнюю стоянку. Речники должны будут сделать это до 4 ноября, после водосброс вновь сократится.

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В Красноярске удивленные горожане гуляют по обнажившемуся дну реки. На Красноярском водохранилище приехавшие отдыхать и купаться туристы топают по песчаным барханам до воды целый километр. Пассажиры, чтобы сесть на свой теплоход, вынуждены добираться до него четыре часа на автобусе. А в это время жители северных территорий с тревогой следят за новостями и переживают: привезут ли им нынче запасы продуктов на всю предстоящую зиму (подробнее).