Красноярские депутаты оценили качество ремонта муниципального клуба на Вавилова

Учреждение с 2006 года является филиалом Дворца культуры «Свердловский» и организует досуг для горожан разного возраста – от школьников до представителей старшего поколения. Долгое время занятия творческих кружков и вокальных коллективов проходили в помещениях, требующих ремонта. В этом году по рекомендации депутатов Красноярского городского Совета депутатов средства на приведение клуба в порядок были заложены в бюджет. Финансирование удалось предусмотреть заранее, до старта строительного сезона, найти подрядчика и выполнить ремонт успели за лето. Сейчас в клубе свежая отделка, новые двери и окна, современная сантехника. Кроме того, на входе в учреждение смонтировали удобный пандус для маломобильных посетителей и участников клубных объединений, а дверные проёмы не только облагородили, но и увеличили для людей на инвалидных колясках. На создании в этой организации доступной среды настаивала депутат горсовета Наталья Каптелинина.

«ДК «Свердловский» - современный, удобный, доступный, но на сегодня он переполнен, в нём много коллективов. Так что давно шла речь о том, что нужно создавать безбарьерную среду в филиалах. Клуб «На Вавилова» раньше был недоступным для маломобильных людей – не было пандуса, полы были неудобные. После ремонта всё изменилось. Считаю, что это пример слаженной работы городского Совета, жителей и администрации. Очень радует, что после обращения жителей и Дворца культуры «Свердловского» к депутатам прошло совсем немного времени, и мы уже видим такой хороший результат. Есть небольшие замечания, но их обещали устранить. Пандус отличный – пологий, абсолютно безопасный. Именно такие должны быть в каждом учреждении. Так что клуб «На Вавилова» можно считать образцом для подражания, равняться на него», - поделилась впечатлениями от визита Наталья Каптелинина.

Как отметила Наталья Олеговна, сейчас народные избранники инспектируют проекты, на реализацию которых в 2022 году заложены средства в муниципальной программе «Развитие культуры в городе Красноярске». Депутаты внесли большое число предложений и рекомендации на этапе формирования плана этой работы на текущий год. Особое внимание они уделяют ремонту и содержанию учреждений культуры и социальной сферы. Так, средства на ремонт клуба «На Вавилова» были выделены в рамках протокольного решения горсовета, в соответствие с которым депутаты просили направить бюджетную экономию на приведение в порядок данного филиала ДК.

Кроме того, сэкономленные средства депутаты рекомендовали расходовать на материально-техническое оснащение учреждений социальной сферы, включая создание в них условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, на модернизацию библиотек. В этом году по просьбе народных избранников проводится модернизация библиотеки имени Михаила Светлова. Благодаря настойчивости и контролю депутатов в 2022 году был решён вопрос о размещении в здании по улице Семафорной, 15а библиотеки имени Игнатия Рождественского. Также в рамках муниципальной программы сформирована проектно-сметная документация на капремонт и модернизацию музыкальных школ № 3 и 12, научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного наследия «Детская музыкальная школа №5».