В Красноярске в Солнечном выпал первый снег. Фото: Наш мкр. Солнечный. Красноярск

Этим утром, 6 октября, жители Солнечного проснулись, словно в новой реальности: в конкретно взятом микрорайоне Красноярска… наступила зима. Снег выпал довольно плотным покровом, белоснежный, пушистый. Поутру он лежал везде – во дворах, на дорогах. Красиво выглядит территория нового парка «Солнечная поляна». Кто-то, видимо от избытка эмоций написал (или натоптал ногами) надпись: «С первым снегом!»

Фото: Наш мкр. Солнечный. Красноярск

Жители микрорайона поспешили поделиться фотографиями и видео в социальных сетях, в частности в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск». Настроение – конечно же позитивное, и комментарии тоже.

Фото: Наш мкр. Солнечный. Красноярск

Однако подписчики подметили, что кое-где есть дома с недочиненными крышами. Например, на улице Волгоградской такой дом. Утверждать не будем – это слова горожан. Жители правобережья посетовали, что у них в это утро дождливо. И даже чуточку позавидовали жителям Солнечного.

Фото: Наш мкр. Солнечный. Красноярск

Кстати, по старой доброй народной примете снег окончательно ложится ровно через месяц после того, как выпадет в первый раз. Вот и проверим, на самом ли деле 6 ноября в Солнечном окончательно наступит зима, или же примета устарела…