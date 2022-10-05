Наркоман под кайфом погубил человека в страшной аварии в Красноярске

Фото: "ЧП Красноярск"

В минувший вторник в Красноярске произошло серьезное ДТП на Даурской. Водитель «Хонды» вылетел на встречку и врезался в автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 64-летний мужчина. Водитель ВАЗа попал в реанимацию и позже скончался.

36-летний мужчина за рулем «Хонды» серьезно не пострадал: при этом, водитель отказался от медосвидетельствования.

Свет на историю пролил сын погибшего в ДТП водителя ВАЗа. По его словам, водитель иномарки перед роковым заездом принял наркотики. В качестве доказательства красноярец опубликовал видео с места аварии: на кадрах видно, что полицейским пришлось заковать явно неадекватного и перевозбужденного мужчину в наручники.

– Виновник в наркотическом опьянении! В результате ДТП от полученных травм мой отец скончался в реанимации, – написал красноярец.