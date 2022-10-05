В Красноярске при пожаре в общежитии погибли два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

5 октября в Красноярске при пожаре в общежитии в Кировском районе погибли 2 человека. Об этом сообщает МЧС по краю.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 14:39 часов. В пятиэтажном общежитии на Новой, 34 произошло возгорание на площади 18 квадратных метров.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Пожарные спасли 23 человек, среди которых 6 детей. Однако без жертв, увы, не обошлось – погибли 2 человека, оба взрослые. Сейчас на месте продолжают работать девять единиц техники.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

В СК по Красноярскому краю «КП-Красноярск» рассказали, что на место выехала следственная группа. Причина пожара пока неизвестна.