Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске 2022: расписание концертов

Дмитрий Хворостовский Фото: Мария ЛЕНЦ

С 8 по 23 октября 2022 года в Красноярске состоится Фестиваль Дмитрия Хворостовского — крупнейшее музыкальное событие Красноярского края. Фестиваль учрежден в 2019 году по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и родителей певца — Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских.

К 60-летию со дня рождения артиста. Публикуем расписание концертов, бесплатных показов и приглашение в виртуальные концертные залы края.

Расписание концертов

Открытие фестиваля Дмитрия Хворостовского / Лучшие голоса мира / Ильдар Абдразаков и друзья

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2 Б

8 октября, 18.00

Билеты 300-900 рублей.

Шедевры камерного репертуара / Юлия Герцева и Кристиан Кох

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

9 октября, 19.00

Билеты 350-550 рублей.

Лучшие голоса мира / Альбина Шагимуратова/ Дирижер Э.Топчян

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2 Б

13 октября, 19.00

Билеты 600-1200 рублей.

Кристиан Кох приглашает / Юлия Герцева / Рауф Тимергазин

Малый концертный зал им. И.В.Шпиллера

Пр. Мира, 2 Б

15 октября, 19.00

Билеты 600-1200 рублей.

Лучшие голоса мира/ Динара Алиева / Дирижер А.Абашев

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2 Б

22 октября, 19.00

Билеты 600-1200 рублей.

Расписание показов в Доме кино

Киноверсии спектаклей и концертов на Фестивале Дмитрия Хворостовского в 2021 году.

«Иоланта», опера в концертном исполнении

10 октября, 14.00

19 октября, 18.00

23 октября, 11.00

Сольный концерт Сэмюэль Дэйл Джонсон (баритон), Кристиан Кох (фортепиано)

10 октября, 21.00

23 октября, 13.00

«Дон Жуан, или наказанный распутник»

10 октября, 16.30

16 октября, 18.00

20 октября, 18.30

23 октября, 15.00

Закрытие фестиваля Дмитрия Хворостовского. Гала-концерт

17 октября, 14.00

23 октября, 18.00

Дом кино

Пр. Мира, 88

Вход свободный.

Виртуальные концертные залы

В октябре во всех виртуальных концертных залах края пройдут концерты Дмитрия Хворостовского. В том числе два концерта в краевой научной библиотеке.

Дмитрий Хворостовский и РНО

Трансляция записи выступления Российского национального оркестра и народного артиста России Дмитрия Хворостовского из Концертного зала имени П. И. Чайковского 27 декабря 2015 года.

Программа концерта состоит из абсолютных музыкальных шедевров. В первом отделении — оперные произведения русских и зарубежных композиторов XIX–XX веков, во втором — симфоническая музыка и песни прошлого века, которые мы сегодня называем произведениями советской эпохи.

Продолжительность 1 час 50 минут.

Тел. для справок: (391) 211-36-42

Краевая научная библиотек

Ул. Маркса, 114, аудитория 38 (третий этаж)

13 октября, 18.00

Вход свободный.

Дмитрий Хворостовский. Музыка души и сердца

Многожанровая программа певца «Музыка души и сердца» 2013 года включает в себя лучшие образцы русской церковной, оперной и народной музыки. В концерте принимал участие академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей».

Продолжительность концерта 1 час 35 минут.

Краевая научная библиотек

Ул. Маркса, 114, аудитория 38 (третий этаж)

27 октября, 18.00

Вход свободный.