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Происшествия5 октября 2022 6:03

Житель Ачинска заплатил аферистам 28 тысяч рублей за украденные дикпики

Делом занялась полиция
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Ачинска заплатил аферистам 28 тысяч рублей за украденные дикпики

Житель Ачинска заплатил аферистам 28 тысяч рублей за украденные дикпики

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ачинские полицейские разыскивают аферистов, вымогавших деньги у 25-летнего парня за его же дикпики (мужские фотографии интимного характера – прим. ред.). Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Неизвестные взломали смартфон молодого человека и завладели его интимными фотографиями, которые тот отправлял своей девушке. Аферисты связались с парнем и начали угрожать рассылкой фотографий друзьям и знакомым ачинца. В итоге чтобы снимки не утекли в сеть, молодой человек пятью переводами отправил вымогателям 28 тысяч рублей.

Полицейские внимательно выслушали исповедь ачинца и завели в отношении неизвестных уголовное дело по статье «вымогательство». Им грозит до 4-х лет колонии.

МВД по Красноярскому краю призывают не обмениваться интимными фотографиями в социальных сетях. Любой аккаунт может быть взломан, и ваши личные снимки, видео или переписки интимного характера рискуют стать достоянием общественности.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ