Житель Ачинска заплатил аферистам 28 тысяч рублей за украденные дикпики Фото: Мария ЛЕНЦ

Ачинские полицейские разыскивают аферистов, вымогавших деньги у 25-летнего парня за его же дикпики (мужские фотографии интимного характера – прим. ред.). Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Неизвестные взломали смартфон молодого человека и завладели его интимными фотографиями, которые тот отправлял своей девушке. Аферисты связались с парнем и начали угрожать рассылкой фотографий друзьям и знакомым ачинца. В итоге чтобы снимки не утекли в сеть, молодой человек пятью переводами отправил вымогателям 28 тысяч рублей.

Полицейские внимательно выслушали исповедь ачинца и завели в отношении неизвестных уголовное дело по статье «вымогательство». Им грозит до 4-х лет колонии.

МВД по Красноярскому краю призывают не обмениваться интимными фотографиями в социальных сетях. Любой аккаунт может быть взломан, и ваши личные снимки, видео или переписки интимного характера рискуют стать достоянием общественности.