Проверку системы оповещения в Красноярске отменили Фото: Мария ЛЕНЦ

Проверку системы оповещения в Красноярске 5 октября отменили. Об этом передают в мэрии.

Изначально провести проверку системы планировали в два этапа – 10:30-11:00 и 12:00-12:30. В это время должны были прозвучать сирена и речевое обращение.

Проведут ли испытания позднее не сообщается. Добавим, что проверку системы оповещения отменили и в других городах.

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Специалисты запустят электросирену и передачу речевого сообщения по телевизору, радио и точкам звукового вещания. Проверка пройдет в два этапа: с 10:30 по 11:00 часов и с 12:00 до 12:30 часов. (подробнее)