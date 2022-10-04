Где оставить собаку или кошку в Красноярске в случае мобилизации: зоогостиницы, приюты для домашних животных, передержка Фото: Мария ЛЕНЦ

Продолжающаяся в Красноярском крае частичная мобилизация поставила перед теми, кто подлежит призыву ряд задач: собраться самому, передать имеющиеся дела. Но вместе с этим возникла еще одна проблема – где оставить собаку или кошку в Красноярске в случае мобилизации.

Надеяться на приюты для животных сейчас бессмысленно, ибо они переполнены. Оставлять питомцев друзьям или родственникам не всегда удобно. В Красноярске, да и во всем крае, мобилизованные могут рассчитывать на зоогостиницы или пункты передержки. Все они имеют разную стоимость – зависит от статуса, сервиса и срока.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Частные пункты передержки в Красноярске

Чаще всего это небольшие приюты, созданные на энтузиазме любителей животных. Обычно они располагаются прямо в квартирах или во дворах частных домов.

Стоимость для собак и для кошек разная. Пункты «попроще» могут принять кошку за 250-500 рублей в сутки в зависимости от условий, собаку – от 350 до 800 рублей. Найти такие объявления можно в любых соцсетях или на площадках по предоставлению услуг, их десятки или даже сотни.

Как правило, хозяевам предлагают в качестве сервиса стандартный набор: прогулки, кормление, мытье и так далее. Иногда владельцы таких пунктов предлагают видеосвязь с питомцем.

Однако за хозяевами питомцев, как правило, остаются такие обязанности, как покупка корма, игрушек и средств для ухода. Цены могут резко меняться в зависимости от срока и породы животного. Подводных камней много, так что пункты передержки хороши при отсутствии вас на короткий срок.

В эту же когорту входят и, так назваемые, кэт- и догситтеры. Это люди, которые приглядывают за вашими питомцами, пока вы в отъезде. Он может держать зверушку у себя или ухаживать за ней у вас дома.

Требуйте договор (и копию со всеми печатям) в любом случае, чтобы не лишиться лишних денег, а то и питомца. В Роскачестве советуют обратить внимание на то, что говорится о «сопутствующем ущербе». Если питомец едет в чужой дом, он может что-то сломать, но если же ситтер остается у вас, он также может нанести ущерб имуществу. Все это следует обговорить заранее.

Гостиницы для домашних животных в Красноярске

Фото: ИВАНОВА Диана

Что касается зоогостиниц, то в Красноярске их так же не мало. И они все различаются по уровню сервиса. Такие пункты лучше готовы для содержания питомцев на длительный срок. Зачастую здесь хозяевам предлагается отдельная территория для животного, медобслуживание, за вашим зверьком будет следить специалист. Здесь, как правило, есть какое-то специализированное оборудование. Каждодневная обработка и уборка «номеров» и видеонаблюдение.

Владелец питомца заключает договор, и у обеих сторон возникают друг перед другом обязательства. Так, в пресс-службе Роскачества советуют:

- Отдавая своего питомца в гостиницу, убедитесь, что ее владельцы соблюдают все требования законодательства. Внимательно изучите набор услуг и принципы работы, при возможности посетите гостиницу и лично узнайте, каковы условия содержания. Сейчас можно найти как бюджетные, так и весьма дорогие варианты зоогостиниц – вторые, естественно, предлагают больше услуг.

В красноярских зоогостиницах же заявляют, что места есть. И они готовы принимать собак и кошек на любой срок:

- Какого-то ажиотажа после объявления частичной мобилизации мы не заметили. Оставляют собак и кошек с такой же частотой. Но если вдруг что – места есть всегда, - рассказал «КП-Красноярск» представитель одной из красноярских зоогостниц.

Цены разные. Многое зависит не только от вида животного, но и от породы. Так, на кошек цены начинаются от 400 рублей, а если вы хотите услугу «камера наблюдения», то здесь цены стартуют от 600 рублей. Средний ценник на «средний класс» около 500 рублей.

С собаками сложнее. Небольшие породы готовы принимать за 400 рублей в сутки на длительные сроки. Средние размеры – от 500 рублей. Крупных собак – от 600 рублей. Есть варианты и за 1 тысячу рублей и дороже.