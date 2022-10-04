В Эвенкии раскрыли убийство 16-летней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии раскрыли убийство 16-летней давности. Несмотря на то, что убийцы старались максимально уничтожить все следы своего преступления, криминалисты сумели докопаться до истины. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В конце августа 2006 года 25 летний житель поселка Тура подрался со своим знакомым и вышел, если можно применить в такой ситуации это слово, победителем. Через несколько дней, 1 сентября, трое товарищей побитого встретили парня на территории школы (на тот момент им было 17, 22 и 24 года). Поговорили, поскандалили, поугрожали друг другу. И решили перенести разборки в другое место.

На «смотровую площадку» на окраине Туры компания прибыла уже вчетвером, к ним присоединился 27-летний приятель. Накинулись на беззащитную жертву, избивали его кулаками, палкой. Без сознания затолкали в машину и вывезли в безлюдный участок местности. И там убили с особой жесткостью, битой и топором. А затем закидали тело автомобильными покрышками и сожгли. Они надеялись, что огонь уничтожит все следы.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Однако в 2022 году аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет (в ее состав входят криминалисты следкома и полиции) снова изучили дело. Им удалось найти важные сведения и установить всех причастных к преступлению.

Двух обвиняемых задержали в феврале 2022 года в Красноярске, третьего этапировали из Томской области. Имя четвертого тоже известно, его объявили в федеральный розыск, как только задержат, то доставят сюда. Добавим, что один из февральских задержанных заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, во всем признался. Сейчас над ним идет суд. Два других сядут на скамью подсудимых в скором времени, прокуратура уже сделала обвинительное заключение и направила их уголовное дело на рассмотрение.