В Красноярске обсудили проблемы и последствия глобального потепления. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

О том, что изменение климата – дело рук человека, уже никто не сомневается. В погоне за промышленной революцией и индустриализацией мало кто задумывался, какую нагрузку на экологию это несет. И так продолжалось более века. А спохватились, когда стали заметны последствия: ледники тают, вечная мерзлота уже не вечная, стали частыми наводнения и лесные пожары. Ученые говорят, что процесс изменения климата уже не остановить. Но замедлить и минимизировать негативные последствия можно при условии, что сообщество примет четкую программу и будет действовать по единому плану.

Это стало ключевой темой II Международного экологического слета «Сибирская перспектива», организованного компанией «Норникель», который состоялся в Красноярске в фанпарке «Бобровый лог». В нем приняли участие эксперты высокого уровня, представители научного сообщества, бизнеса, органов исполнительной власти, природоохранные организации и волонтеры. Обсудили риски и возможные способы сглаживания последствий глобального потепления, а также место человека в климатической повестке новой реальности.

Экослет - это место встречи молодых энтузиастов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Изменение климата

Какими будут негативные последствия в мировых рамках, по прогнозам ученых: сдвинутся климатические пояса, увеличится частота засух и наводнений. Из-за таяния ледников повысится уровень мирового океана, низменные участки материков окажутся затопленными. Исчезнут до 30-40 % видов животных и растений, которые не успеют приспособиться к изменениям.

- Сегодня мы обсуждаем, как сохранить наш дом и вернуть его к состоянию, в котором будет комфортно жить не только нам, но и следующим поколениям. Эксперты пришли к консенсусу, что главный фактор негативных изменений и он же инструмент спасения – человек. Каждый из нас имеет круг возможностей, чтобы начать менять свое поведение, привычки и реальность вокруг себя. Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет отговорки, - отметил председатель управляющего совета «Национальной сети Глобального договора» Александр Плакида.

Зеленая гостиная, выступает Александр Плакида. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Одним из городов, кто уже столкнулся с последствиями климатических изменений, стал Норильск. По словам старшего научного сотрудника научно-исследовательской части СФУ Юрия Захаринского, за 60 лет на Таймыре стало теплее на 3,6 градуса, хотя средний показатель по России составляет 1,2 градуса. Это отразилось на состоянии многолетнемерзлых грунтов (теперь их уже не называют вечной мерзлотой). Сегодня пристальное внимание обращено на состояние свай жилых домов в городе. Учитывают это и при строительстве новых зданий и сооружений в рамках начавшейся в Норильске реновации.

Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого развития «Норникеля»:

- У компании есть программа по экологии изменения климата. Мы реализуем на практике то, о чем многие пока только говорят. Первым делом запустили проект по изучению мерзлоты, фундаментов, оснастили их датчиками. Запускается система спутникового мониторинга. Эти действия позволяют понять, что происходит. Параллельно строится прогноз, как будет меняться климат на горизонте 2050 года. Отчет о результатах исследования выпустим уже в 2023 году.

Директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Отметим два проекта «Норникеля». Это изучение и адаптация к рискам физических разрушений и к рискам, связанным с переходом к новой низкоуглеродной экономике. Компания просчитывает изменение потребностей рынка – важно понимать, какая продукция будет востребована. Эти масштабные проекты привлекают научное сообщество и исследователей, стремящихся спрогнозировать, как будет меняться климат на территории деятельности компании и разработать план смягчения рисков.

Юрий Захаринский со своей позиции ученого убежден: таких исследований на Таймыре, в Красноярском крае должно быть больше.

Участники, которые физически не смогли приехать в Красноярск, выступили дистанционно. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Важная ремарка, без которой нельзя завершить обсуждение темы: последствия глобального потепления для России несут не только негативный характер. Есть и положительные моменты. Ученые подсчитали, что потепление в Арктике увеличит продолжительность навигации по Северному морскому пути. Осваивать нефтегазовые месторождения на шельфе станет легче. Отопительный сезон сократится и снизится расход тепловой энергии. В Сибири увеличится вегетативный период и сдвинется к северу граница земледелия, можно будет заниматься сельским хозяйством там, где сейчас это невозможно. Поэтому меры адаптации к климатическим изменениям должны формироваться в зависимости от регионов, опираясь на академическую науку.

Тема изменения климата волнует любого, вне зависимости от возраста и рода деятельности. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Экологическое просвещение

Отдельно взятый человек не может повлиять на процессы в изменении климата. Но создать вокруг себя благоприятную экологическую среду он должен. Как подчеркивает олимпийский чемпион и хэдлайнер экослета Алексей Ягудин, начинать нужно с себя. Недавно он лично побывал в Норильске, вместе с горожанами сажал деревья – очень понравилось. А в целом считает, что нужна продуманная, на уровне государства, система экологического образования детей и, как следствие, экологического просвещения взрослых. Но детям достаточно объяснить и рассказать, что нельзя мусорить и ломать растения. А вот взрослых нужно штрафовать, стимулирование рублем они поймут быстрее. За рубежом, к слову, штрафы практикуются давно и приносят свои результаты.

Поиск оптимальных решений нужно искать командой. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Участники мероприятия много говорили об эковоспитании и просвещении. Как это происходит в Европе, рассказала Виктория Кири, шеф-редактор европейского бюро портала EcoTourism.Expert, подключившаяся к участию в конференции из Страсбурга. По ее словам во Франции за экообразование и поддержку зеленых инициатив отвечает министерство экологии. Именно оно дает ключи к пониманию проблемы и способствует заинтересованности граждан. У этого министерства амбициозная энергетическая и экологическая политика, которая ставит своей целью окружить человека благоприятной окружающей средой.

Под прицелом камер: Вадим Петров. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

А что в России? Комплексность экообразования была внесена в ФЗ «Об охране окружающей среды» еще в 2002 году. Но она не работает. Вадим Петров, статс-секретарь Экологической палаты России, председатель Общественного совета при федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), считает:

- Главная проблема в России в том, что у нас отсутствует единая национальная платформа, которая бы аккумулировала всю работу в рамках экопросвещения. У каждой школы есть свои программы, она хочет их популяризации, хочет привлечь спонсоров. Большое количество различных инициатив – это круто, но нужен единый подход.

Для примера, в Швеции 500 тысяч детей вовлечены в экологическое просвещение на постоянной основе. В Великобритании – 18 тысяч школ. В мире 58 стран практикуют это. Нам нельзя отставать. Национальный проект «Экология» затрагивает экопросвещение, по пока буксует, потому что министерство экологии не может найти общий язык с министерством образования РФ, - считают эксперты.

Директору нацпарка "Красноярские Столбы" Вячеславу Щербакову есть что сказать по теме экологического образованя. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Однако нам в Красноярске есть чем похвалиться: отличный пример экологического воспитания показывает национальный парк «Красноярские Столбы» вот уже шесть лет. Там есть научно-познавательный центр, где у школьников формируют природоохранное мышление. Занятия проводятся на системной основе. Поддержка идет от губернатора, министерства экологии и министерства образования Красноярского края. Финансовую и организационную помощь оказывает бизнес. Может, это и есть та самая единая концепция, единая платформа, о которой говорилось выше? И которой так не хватает в рамках всей страны?

Это и есть наглядный пример экологиеского воспитания. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- У нас доступные технологии, проходят экологические уроки в экологических лагерях. Нам даже пришлось получить лицензию на общеобразовательную деятельность, - рассказывает директор нацпарка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков. – Мы заключили договора с вузами, в частности с СФУ. После занятий у нас старшеклассники фактически готовы поступать в вузы на профильные специальности. Воспитание экологической ответственности посетителей не зависит от статуса территории: природный парк, экопарк, заповедник или обычный городской сквер. И мы готовы делиться нашим опытом со всеми.

Хотелось бы отметить, что в свете происходящих в Норильске глобальных перемен свою программу по экологическому образованию подрастающего поколения запускает и Агентство развития Норильска. По словам его руководителя Максима Миронова, один из разделов – осознанное потребление: это не только раздельный сбор мусора, но и расход энергии, воды, продуктов питания. Рациональное использование и экономия – тоже часть сохранения окружающей среды.

Руководитель АНР Максим Миронов рассказывает, как привить подросткам принципы осознанного потребления. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Экологическое волонтерство

Второй день экослета «Сибирская инициатива» - и это уже традиция – посвящен волонтерскому движению. В Красноярске собрались отряды корпоративных волонтеров «Норникеля» из Норильска, Читы, Мончегорска, Никеля, Москвы. К ним присоединились волонтеры других компаний.

Место сбора – «Столбы». В этом году установили новую панораму на смотровой площадке, подремонтировали экотропу 2018 года, заменив часть настила и перил. Демонтировали старую станцию канатной дороги.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин - на все руки мастер. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Также построили метеостанцию, где установили приборы: термометр, барометр, гидрометр, снегомерную рейку, флюгер. Любой может прийти сюда и понаблюдать. А школьники смогут проводить здесь открытые уроки, связанные с климатической повесткой.

Подобное мероприятие – драйвер волонтерства. Когда представители бизнеса и общественность видят, что делают эти люди, оно развивается за счет новых добровольцев. Одним из факторов для мотивации является возможность посмотреть другие города, пообщаться с людьми, напитаться новыми навыками и эмоциями.

Второй день экослета: волонтеры съехались в Красноярск, чтобы и поговорить, и дела делать. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Например, Анастасия Репина из Читы участвует в программе «Комбинат добра» четыре года, с момента, как пришла работать в «Норникель». Создала три команды. Выбрала экологическое просвещение детей из детских домов и с особенностями развития. В этом году, например, одна из ее команд поехала в детский дом за 400 километров, помощь оказал партнер РЖД. С детьми сделали экотропу для прогулок.

Норильчанка Юлия Манчук волонтерит шестой год, и тоже с момента, как пришла в компанию. В пандемию придумала вместе с единомышленниками, как круто рассказать про плато Путорана. На вертолете облетели труднодоступные места, наснимали фото и видео и сделали отличный сайт с видеоэкскурсией. Замысел был не только показать красоту и величие природы, но и вызвать желание сохранить все это.

Фотография на память: волонтеры на "Красноярских Столбах". Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого развития «Норникеля»:

- Волонтеры – это энтузиасты, они любознательные, всем интересуются. Вовлекая волонтеров в повестку устойчивого развития, мы рассчитываем понять, что может сделать обычный человек у себя дома, на рабочем месте, в своей жизни, для того, чтобы помочь климатической повестке. Волонтеры активно включаются и своими действиями вдохновляют свое окружение. Поэтому компания их активно поддерживает.

Подвести итоги сказанному хочется словами Ирины Жуковой, председателя Национального совета по корпоративному волонтерству. Из всех направлений волонтерства в России самое массовое – экологическое. В Совете сегодня более сотни компаний, расширяется не только их количество, но и территории. Совет помогает компаниям в регионах искать друг друга, точки соприкосновения. «Норникель» - один из самых активных участников, который занимается организацией мероприятий и платформ, где другие участники могут обмениваться опытом. И встреча второй год подряд в рамках «Сибирской инициативы» это доказывает.