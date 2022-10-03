Новую детскую площадку в Таежном украсили герои популярных мультфильмов

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Главной ее изюминкой стали фигуры популярных мультперсонажей.

Открытие прошло в формате рабочей приемки объекта. Почетное право разрезать символическую красную ленту предоставили местной детворе.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

На реализацию проекта компания РУСАЛ выделила 3,5 млн рублей.

«Для нас очень важно, чтобы дети поселка Таежный росли в достойных условиях, учились в современной школе с бассейном, играли на красивых, а главное - безопасных детских площадках, отвечающих всем современным требованиям», - подчеркнул генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Новую площадку поставили рядом с Таежнинским ДК. Травмобезопасное покрытие, песочный дворик, игровой комплекс и карусели – маленькие таежнинцы моментально оценили новые возможности для игр и отличного времяпровождения. Особый восторг малышни вызвали фигуры мультяшных героев. С ними делают селфи и устраивают семейные фотосессии.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

«Больше всего мне понравились Маша и медведь, и на каруселях кататься», - признался Сережа Моршинин, один из первых посетителей площадки после открытия.

Глава Таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров от имени всех жителей поселка поблагодарил компанию РУСАЛ за большую помощь в развитии инфраструктуры и благоустройстве Таежного.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Изначально задачу создавать комфортные условия для жизни и работы поставил основатель компании Олег Дерипаска.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

На сегодняшний день в развитие поселка компания вложила более 7 млрд рублей. В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Красноярским краем построено 13 жилых домов, участковая больница, два детских садика и школа с бассейном. На очереди – лыжная база, а в более отдаленной перспективе – физкультурно-оздоровительный комплекс.