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Общество3 октября 2022 5:09

В Красноярске 5 октября проверят систему оповещения

Горожан просят не паниковать
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 5 октября проверят систему оповещения

В Красноярске 5 октября проверят систему оповещения

Фото: Мария ЛЕНЦ

5 октября в Красноярске проверят готовность системы оповещения. Об этом сообщает мэрия.

Специалисты запустят электросирену и передачу речевого сообщения по телевизору, радио и точкам звукового вещания. Проверка пройдет в два этапа: с 10:30 по 11:00 часов и с 12:00 до 12:30 часов.

В эти часы прозвучит сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», звук электросирен и речевое сообщение. Мэрия призывает горожан отнестись к проверке с пониманием, не паниковать и не предпринимать никаких действий.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ