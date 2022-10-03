В Красноярске 5 октября проверят систему оповещения Фото: Мария ЛЕНЦ

5 октября в Красноярске проверят готовность системы оповещения. Об этом сообщает мэрия.

Специалисты запустят электросирену и передачу речевого сообщения по телевизору, радио и точкам звукового вещания. Проверка пройдет в два этапа: с 10:30 по 11:00 часов и с 12:00 до 12:30 часов.

В эти часы прозвучит сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», звук электросирен и речевое сообщение. Мэрия призывает горожан отнестись к проверке с пониманием, не паниковать и не предпринимать никаких действий.