В октябре красноярцы смогут увидеть два крупных звездопада
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В октябре красноярцы смогут наблюдать сразу два крупных звездопада – Дракониды и Ориониды. Об этом сообщает Московский планетарий.
Первый звездопад (метеорный дождь) – Драконида красноярцы смогут увидеть невооруженным взглядом 8 октября. Специалисты ожидают до 15 падающих метеоров в час. Для человека это будет выглядеть как падение «звезд» с красным свечением.
Однако ученые предупреждают, что усложнять наблюдение за метеорным дождем будет полнолуние. Этот момент считается неблагоприятным для наблюдения за звездопадами.
Этот звездопад красноярцы могут наблюдать 21 октября. Он так же будет виден невооруженным взглядом. Но, что радует, рассмотреть падающие «звезды» можно будет без проблем, в это время будет новолуние.
А жители западной части России 25 октября увидят и солнечное затмение, пусть и частичное. В Красноярском крае оно, увы, видно не будет.