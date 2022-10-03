В октябре красноярцы смогут увидеть два крупных звездопада Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре красноярцы смогут наблюдать сразу два крупных звездопада – Дракониды и Ориониды. Об этом сообщает Московский планетарий.

Звездопад Дракониды в Красноярске 2022

Первый звездопад (метеорный дождь) – Драконида красноярцы смогут увидеть невооруженным взглядом 8 октября. Специалисты ожидают до 15 падающих метеоров в час. Для человека это будет выглядеть как падение «звезд» с красным свечением.

Однако ученые предупреждают, что усложнять наблюдение за метеорным дождем будет полнолуние. Этот момент считается неблагоприятным для наблюдения за звездопадами.

Звездопад Ориониды в Красноярске 2022

Этот звездопад красноярцы могут наблюдать 21 октября. Он так же будет виден невооруженным взглядом. Но, что радует, рассмотреть падающие «звезды» можно будет без проблем, в это время будет новолуние.

А жители западной части России 25 октября увидят и солнечное затмение, пусть и частичное. В Красноярском крае оно, увы, видно не будет.