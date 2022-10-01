Житель Канска рассказал, почему сбил 82-летнего пешехода и сбежал с места ДТП. Фото: ЧП Канск

Несколько дней назад в Канске произошла неприятная история, которую до сих пор эмоционально обсуждают в соцсетях. 28 сентября на улице Урицкого сбили пожилого пешехода. 82-летний мужчина с тележкой пытался обойти забор и лужу на разбитой вдрызг грязной дороге. И тут на него наехала «Лада». Однако вместо того, чтобы вызвать на место ГИБДД, из машины вышла женщина, сунула пострадавшему три сотенных купюры.

Сбитый с толку мужчина не сразу понял, что происходит. Падая в лужу, он поранился, одежда промокла, а тут еще эти деньги прямо в лицо. Взял их. Очевидцы пытались пристыдить и водителя, и его спутницу, но пара села в машину и укатила прочь.

Через некоторое время пенсионер позвонил в скорую помощь. В итоге медики сообщили в полицию о ДТП. Полицейские нашли водителя и завели на него административное дело по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

И вот в паблике «ЧП Канск» появилось видео, где 72-летний водитель комментирует случившееся:

- Это жена ему засунула деньги. Я вообще к нему не подходил.

Жена тут же подтверждает:

- Дала деньги на лейкопластырь. Думала, дед придет домой, помоется и… (видимо, заклеит пораненное лицо лейкопластырем? – прим.ред.)

Водитель недоумевает поначалу, почему мужчина (который старшего его всего на 10 лет), шел по проезжей части, а не по тротуару. А потом сам же отвечает на свой вопрос: там весь тротуар заставлен самодельными столами, с которых идет бойкая рыночная торговля продуктами и фруктами.

- Он стал обходить лужу. Или я его задел зеркалом, или он меня – споткнулся и упал в эту лужу. Жена вышла, его подняла, стала обтирать. Я достал аптечку, подошел, спросил «дед, все нормально?». Он мне «все нормально, я сам виноват, зачем сюда пошел», - говорит нарушитель.

При любом раскладе водитель должен был вызвать ГИБДД, чтобы оформить случившееся. Теперь все равно придется общаться с полицией. Между тем в комментариях жители Канска поделились личным мнением по поводу случившегося и оставили много содержательной информации, которую надо бы почитать и местным властям:

- Канск весь как лужа большая, после дождей вообще невозможно просто где то идти, а с ребенком так вообще прыгаешь как кузнечик.

- Там по тротуару не пройти, торгашки такой хай поднимают сразу. Где ещё было идти мужчине, по дороге и пытался обойти.

- Водитель, прежде всего, должен смотреть на дорогу, тем болеет там такой участок, где много людей. В таких местах скорость должна быть минимальная и внимательность прежде всего!

- Я надеюсь, что соответствующие органы отреагируют на этот пост, и разберутся в данной ситуации. Вопрос к водителю, который совершил ДТП: вы свою жизнь тоже в 300 рублей оцениваете?

- Поди в кошельке денег поболее было, чем 300 , но дама решила, что ему и этого за глаза будет! А вообще человеком оставаться нужно всегда, хоть они виноваты, хоть дедушка! Должны были его в травмпункт увезти, удостовериться, что все хорошо и со спокойной душой жить дальше…