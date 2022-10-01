В Туве начались съемки исторического фильма «Конгурей»

В Туве начались съемки исторического короткометражного фильма «Конгурей». Фото: сайт Военкино

В Туве начались съемки короткометражного художественного фильма под названием «Конгурей». Поддержку проекта оказывает Фонд поддержки военно-патриотического кино, режиссером и сценаристом выступает Андрей Томашевский. Продвигает проект студия NFPlab.

Судя по названию, это будет исторический фильм. Конгурей (другое название Хонгорай) - это военный альянс с признаками сложившейся государственности тюркоязычных племен, образованный около 1368 года и просуществовавший до начала 18-го века. Эти племена являются предками современных тувинцев, хакасов, алтайцев и киргизов.

Не считайте это спойлером, но пару слов о сюжете сказать следует. Главный герой фильма – храбрый воин, агент Приказа тайных дел русского царя, бегущий из плена джунгарского хана на Родину. А помогают ему местный охотник и девушка, олицетворяющая душу этого края. В целом события фильма предшествуют дальнейшему вхождению Джунгарии в состав России.

По традиции в первый день была разбита тарелка с названием фильма и именами съемочной группы. Сделал это режиссер Андрей Томашевский:

- Мы начинаем наше кино. Спасибо, что вы все здесь собрались, и хочу сказать, что работать с вами большая радость и честь для меня.

Исторический облик степей, где происходят события Фото: ИВАНОВА Диана

Съемки запланированы на территории трех регионов – в Хакасии, Туве и Красноярском крае. Авторы картины поместят погони и сражения в те самые места, где несколько веков назад в действительности происходили описываемые исторические события. Так что декорации – самые достоверные. В кадр войдут уникальные леса, степи, реки и горы Сибири. Музыкальным сопровождением фильма станут тувинские напевы. Особое внимание авторы уделяют исторической достоверности облика оружия, костюмов и бытовых сцен.

- Фильм направлен на сохранение традиций народов Сибири, популяризацию исторического наследия России и раскрытие туристического потенциала региона, - подчеркивают в Фонде военно-исторического кино.