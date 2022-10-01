В Красноярске начал свою работу экослет «Сибирская перспектива». Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Проблема изменения климата сегодня одна из самых обсуждаемых, когда речь заходит об экономике, экологии, жизнеобеспечении. И уже невозможно строить планы на будущее, не закладывая в них те риски и перспективы, которые становятся очевидными в результате глобального потепления. Эти вопросы обсуждаются все чаще и на различных уровнях, в процессе дискуссий рождаются инициативы. Говорить про будущие проблемы нужно, чтобы понять, что будущее вообще есть.

Так, в Красноярске в эти дни проходит экослет «Сибирская перспектива» с высоким экспертным уровнем участников по последствиям глобального потепления. Ключевые темы экослета – проблема изменения климата и место человека в климатической повестке новой реальности.

Красноярский край – одна из тех территорий, которая более других подвержена климатическим изменениям. К тому же здесь работают несколько крупнейших предприятий, чья деятельность так или иначе оставляет свой след на окружающей нас экологии. Поэтому необходим диалог, помогающий делиться опытом реализации корпоративных проектов, развития социальных и волонтерских инициатив, достижения целей устойчивого развития.

Одной из таких компаний является «Норникель», выступивший инициатором и организатором мероприятия. Отметим, то это не первый экослет – «Сибирская перспектива» становится традицией: год назад эксперты также обсуждали зеленую повестку, системное сотрудничество бизнеса и общественных организаций, экотуризм, экопросвещение и волонтерство.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Отметим, что для корпорации, основные производственные мощности которой находятся в Арктической зоне, где климатические риски максимальны, это не какая-то абстрактная, но востребованная клиентами концепция. Речь идет о непрерывности и безопасности производственного процесса и условий жизни сотрудников. В рамках этого «Норникель» не только реализует ряд крупных проектов по оздоровлению экологии, но и проводит научные исследования, в том числе связанные с состоянием многолетнемерзлых грунтов.

- Бизнес сегодня как никто другой готов менять этот мир, есть масса подтверждающих примеров. Это и «Норникель, и другие крупные промышленные предприятия, которые меняют свои добывающие и перерабатывающие технологии. «Норникель» - тот ответственный бизнес, который многому научился и принимает необходимые изменения, - поделился мнением председатель управляющего совета ассоциации «Национальной сети глобального договора» Александр Плакида.

Важность научных исследований подчеркнул старший научный сотрудник научно-исследовательской части СФУ Юрий Захаринский. По его словам, за последние годы температура воздуха в Норильске повысилась почти на четыре градуса, а последствия этого требуют особого изучения и контроля.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Добавим, что в первый день экослета много говорили об экологическом образовании и экологическом просвещении, как это происходит в других странах мира и чего не хватает в России. В качестве положительного примера – работа со школьниками в национальном парке «Красноярские столбы». Несколько лет назад нацпарк получил лицензию на образовательную деятельность, разработал экологическую программу, построил научно-познавательный центр, где ребята не только получают знания, но и применяют их на практике. Поддержку в этом и в решении организационных вопросов, и в финансировании оказывают региональное правительство и бизнес.

Второй день по традиции посвящен волонтерской программе. Участники экослета переместятся в рекреационную зону «Красноярских столбов» и примут участие в благоустройстве туристической территории.