Яндекс позаботится о курьерах Delivery Club из Красноярска: их застрахуют от несчастного случая и предложат другие бонусы

Доставщиков Delivery Club из Красноярска бесплатно застрахуют во время выполнения заказов. Яндекс распространит свою программу заботы на курьеров-партнеров «зеленого» сервиса в Красноярске. Ранее Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. По программе заботы курьеры также могут получить компенсацию стоимости полиса добровольного страхования, скидки на обеды, ремонт и покупку велосипедов и другие бонусы.

Вот некоторые из предложений, которые включает программа заботы:

- Бесплатная страховка. Действует во время выполнения доставок. Если курьер-партнер в результате несчастного случая получает травму, можно написать в поддержку сервиса и получить выплату от страховой компании.

- Программа добровольного страхования, которая работает по принципу больничных. В случае травмы или болезни страховая выплачивает деньги за то время, пока курьер не может брать новые заказы. Яндекс компенсирует курьеру-партнеру до 100% стоимости такого полиса при наличии самозанятости, если доставщик не нарушает стандарты сервисов Яндекса и проводит определенное количество часов в месяц на доставках.

- Дисконт на аренду и ремонт велотехники у партнеров.

- Доставщиков примут в «Дружелюбных ресторанах». Это программа Яндекса, к которой присоединились тысячи заведений по всей России. В них есть зона отдыха для курьеров, можно подзарядить телефон, выпить воды или чая. Некоторые рестораны предоставляют курьерам скидки на обеды.

- Юридическая помощь доставщикам.

- Скидки на образовательные программы.

Программа заботы доступна курьерам по всей России, которые получают заказы в Яндекс Про — это приложение для партнеров, доставляющих заказы из Яндекса, а теперь и из Delivery Club.

Когда курьеры Delivery Club начнут выполнять доставки через приложение Яндекс Про — будут доступны ежедневные выплаты для самозанятых, доплаты за выполнение заказов в часы повышенного спроса и бонусы за персональные цели (например, за выполнение N заказов за указанный срок). Все курьеры могут брать свободные слоты, которые можно начинать и заканчивать в удобное время. Например, после основной работы или в любые свободные пару часов. Яндекс также восстановит доступ к заказам тем доставщикам Delivery Club, у которых он был ограничен из-за незначительных нарушений.

КСТАТИ

Летом Яндекс и другие крупные игроки рынка доставки сформировали принципы этического сотрудничества с курьерами. Это декларация, положения которой гласят: открыто и полно информировать доставщиков об изменениях в условиях сотрудничества, помогать курьерам в спорных ситуациях с заведениями и клиентами, не забывать про велобезопасность, инвестировать в зоны отдыха и создавать социальные и образовательные программы.