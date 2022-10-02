В Красноярске ожидается холодная рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая неделя октября в Красноярске будет холодной, но солнечной. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода в Красноярске 3-7 октября 2022 года.

В понедельник и вторник днем ожидается около +4-7 градусов. Дни будут преимущественно солнечными и без осадков. А вот ночью синоптики обещают заморозки – около -2-3 градусов. Сильного ветра в первые два дня недели можно не бояться – сила максимум 4 метра в секунду.

В среду днем будет до +5 градусов. Ожидается переменная облачность и дожди. Ночью температура понизится до 0 градусов. Возможен сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

А вот в четверг синоптики ждут снег с дождем, дневная температура будет не выше +2 градусов. Сила ветра ожидается до 10-11 метров в секунду. Ночью же похолодает до +1 градуса. В пятницу ветер стихнет и потеплеет. Днем – около +7 градусов, ночью – в районе -1 градуса. Ни снега, ни дождя не будет.