В Минусинске воспитательницу в детском саду подозревают в избиении 5-летнего мальчика

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске сотрудники полиции проводят проверку в отношении воспитательницы, которая, по словам родительницы, избивала её 5-летнего сына. Как сообщили в МВД, 24-летняя мама мальчика «в долгу не осталась» и во время беседы с заведующей при других родителях напала на педагога.

Мама 5-летнего мальчика узнала от ребенка, что воспитательница применяет к нему физическое наказание. Первым делом она направилась в полицию, где написала заявление, а затем пошла разбираться к заведующей. Во время беседы с педагогом, при других родителях из этой группы, женщина кинулась с кулаками на воспитателя, нанеся ей повреждения. Педагог также обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверки в отношении воспитателя и родительницы. Выясняются все обстоятельства случившегося. Педагогу и ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза.