«Прогуляться» по заповедной Хакасии теперь можно из любой точки страны

Участок "Озеро Беле". Фото: А. Макеева // Фото с официального сайта Заповедник Хакасский

В Республике Хакасия стартовал федеральный экопроект МТС «Место силы». В рамках проекта компания создала VR-фильмы, посвященные двум наиболее интересным заповедным территориям - участку «Оглахты» заповедника «Хакасский» и заказнику «Позарым имени В. М. Зимина», которые рассказывают о природе и древней истории Сибири. В ближайшее время компания обеспечит ключевые образовательные и культурно-научные учреждения Хакасии и Красноярского края оборудованием для просмотра образовательных фильмов в виртуальной реальности.

Фильмы, созданные оператором связи при участии специалистов заповедника «Хакасский», представляют собой виртуальные экскурсии по труднодоступным достопримечательностям горной части Сибири. Места, куда туристы обычно могут попасть только в составе организованных групп, теперь доступны для жителей всех регионов страны на сайте заповедника «Хакасский». Ролики сняты в формате «видео 360» с использованием всенаправленной камеры. Это позволяет получить более полное и объемное представление о природных территориях, которые стали «главными героями» VR-фильмов.

В числе первых компания обеспечила оборудованием для просмотра роликов в VR форматах Красноярский краевой краеведческий музей.

Видеоролик, посвященный участку «Оглахты», включает кадры крупных скоплений наскальных рисунков – здесь находится крупнейшее в Хакасии местонахождение петроглифов. Благодаря низкому уровню воды летом 2022 года были оцифрованы редкие изображения, находящиеся под угрозой исчезновения, которые расположены ниже уровня воды Красноярского водохранилища. В их числе наиболее редкие петроглифы, предположительно обозначающие первобытного быка – тура. Еще один VR-фильм рассказывает о федеральном заказнике «Позарым им. В.М. Зимина» и знакомит зрителей с природой горной Сибири, редкими и исчезающими видами животных, которые здесь обитают.

Также в рамках проекта «Места силы» компания пополнила коллекцию инклюзивных тактильных форм для экскурсий, которые проходят по палеонтологическому маршруту участка «Оглахты». Например, скульптура «Гнездо динозавра» представляет собой собирательный образ кладки яиц, который могли бы оставить представители крупных тераподов – двуногих хищных ящеров, которые предположительно обитали когда-то на месте Хакасско-Минусинской впадины. Скульптуру сопровождает информационный баннер, на котором обычный текст дублируется шрифтом Брайля.

«Общее для Сибири – огромные расстояния, отдаленность от других регионов. У нас удивительной красоты природа, множество действительно уникальных территорий, но добраться до них непросто. Два года назад мы уже поддержали национальный парк «Красноярские Столбы» в Красноярском крае, сейчас - заповедник «Хакасский». Благодаря нашим VR-фильмам «прогуляться» по тропинкам национального парка «Красноярские Столбы», а теперь и по заповедным маршрутам Хакасии в режиме онлайн могут жители других регионов. С помощью Big Data мы проанализировали турпоток в Хакасии и определили, что сейчас около сорока процентов туристов составляют путешественники из Красноярского края. Наш проект объединит регионы Енисейской Сибири, привлечет еще больше внимания к важности ее сохранения природы и исторического наследия и будет способствовать развитию внутреннего туризма», – рассказал директор МТС по Красноярскому краю Сергей Егошин.

«Оглахты» – это «концентрированная» Хакасия: степи, курганы, следы народов, которые жили здесь тысячелетиями, и галерея наскальной изображений, где можно получить представление о жизни скифов, гуннов, енисейских кыргызов и других древнейших культур. Благодаря проекту виртуально «прогуляться» по заповедной территории и «совершить восхождение» на скалы смогут тысячи человек. Мы рады, что МТС выступила с социально значимой инициативой и запустила проект, создающий новые возможности для развития экологического просвещения и познавательного туризма», – рассказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

В съемках виртуальной экскурсии по участку «Оглахты» приняли участие музыканты группы «Голос чатхана» – народный мастер (Чон Узы), заслуженный деятель искусств Хакасии, исполнитель горлового пения, педагог по чатхану Сергей Чарков, руководитель детской эстрадно-фольклорной студии «Ай Сузы» Тамара Чустеева, исполнитель народных хакасских песен в сопровождении чатхана Юлия Чаркова.

О проекте «Место силы»

Проект «Место силы» — часть комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы компания в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками России создает бесплатные цифровые продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых, а также внедряет технологические решения для наблюдения за редкими животными и борьбы с лесными пожарами, браконьерством, вандализмом: системы видеонаблюдения и фотоловушки с технологией искусственного интеллекта.

Государственный природный заповедник «Хакасский»

Единственный природный заповедник в Республике Хакасия. В состав заповедника входит 9 участков, которые расположены в 5 районах республики. Такое географическое расположение обеспечивает высокое разнообразие ландшафтов, местообитаний, а также богатейшее разнообразие растений и животных, обитающих на заповедной территории. Общее количество видов растений и животных, зафиксированных в заповеднике «Хакасский» составляет 89,7% от общего количества видов растений и животных в Республике Хакасия и 40,3% от общего количества видов растений и животных в Алтай-Саянском экорегионе.