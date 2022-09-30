В краевом правительстве объяснили механизм выплаты 100 тысяч рублей мобилизованным красноярцам Фото: Александр ГЛУЗ

Когда мобилизованным жителям Красноярского края выплатят 100 тысяч рублей, разъяснили в региональном правительстве. Необходимые нормативно-правовые акты будут разработаны в ближайшее время по поручению губернатора Александра Усса.

Как будут выплачивать 100 тысяч рублей мобилизованным красноярцам

- в течение 10 рабочих дней после отправки призванных красноярцев в воинскую часть, военкомат должен предоставить списки призывников с указанием банковских реквизитов;

- после этого в течение 10 рабочих дней министерство социальной политики перечислит призывнику положенные 100 тысяч рублей.

Источником финансирования единовременной выплаты мобилизованным красноярцам частично станут деньги в размере 152,7 миллионов рублей, предусмотренные на сертификаты многодетным семьям, стоящим в очереди на получение земли и улучшение жилищных условий в 2022 году. Если же бюджета не хватит, средства будут добавлены из резервного фонда Красноярского края.

- Так как закон, регулирующий новую меру соцподдержки будет рассмотрен парламентариями во втором чтении на ближайшей сессии 6 октября, а в силу вступит только с 1 января 2023 года, краевым правительством было принято решение переместить средства, которые не будут востребованы в 2022 году, на единовременную выплату мобилизованным красноярцам, - рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Это не значит, что денег на поддержку многодетных семей в регионе не хватит. Уже в предстоящей корректировке краевого бюджета предлагается увеличить расходы подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» в текущем году на 792 млн рублей. В целом объем финансирования составит 25 миллиардов 210 миллионов рублей.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Со всей России планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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