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Общество30 сентября 2022 1:00

В Красноярске ожидаются холодные выходные со снегом

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходные 1-2 октября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске ожидаются холодные выходные со снегом

В Красноярске ожидаются холодные выходные со снегом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые выходные октября в Красноярске ожидаются холодными и снежными. Об этом передают синоптики Гидрометцентра.

Так, в субботу 1 октября в Красноярске днем будет максимум +4 градуса. Погода будет облачной, но без осадков. Сильного ветра не ожидается. Ночью температура понизится до -1 градуса, возможен снег.

В воскресенье днем синоптики обещают небольшой дождь, а температура составит те же +4 градуса. Обойдется без сильного ветра, но ночью вновь похолодает до отрицательных температур. Ожидается около -2 градусов, но на этот раз без снега.

Погода