В Красноярске ожидаются холодные выходные со снегом Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые выходные октября в Красноярске ожидаются холодными и снежными. Об этом передают синоптики Гидрометцентра.

Так, в субботу 1 октября в Красноярске днем будет максимум +4 градуса. Погода будет облачной, но без осадков. Сильного ветра не ожидается. Ночью температура понизится до -1 градуса, возможен снег.

В воскресенье днем синоптики обещают небольшой дождь, а температура составит те же +4 градуса. Обойдется без сильного ветра, но ночью вновь похолодает до отрицательных температур. Ожидается около -2 градусов, но на этот раз без снега.