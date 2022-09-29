В Красноярске на Татышеве строят новые беговые дорожки и бассейн Фото: Мария ЛЕНЦ

Работы по созданию триатлонного комплекса в «Татышев-парке» ведутся с прошлого года. Финансирование проекта осуществляется в том числе, при существенной поддержке Красноярского края. И это неудивительно, ведь фронт работ довольно большой, сделать все нужно качественно, используя современные материалы. В прошлом году здесь обустроили велотрассу протяженностью 4 км с освещением. Кроме того, был построен спортивный павильон «Триатлон-центр», оснащенный тренажерной комнатой, раздевалками, душевыми и камерами для хранения спортивного инвентаря. На велотрассе могут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и любители-велосипедисты. В этом году специалисты приступили к обустройству беговой дорожки протяжённостью 1875 метров и 6 метров в ширину. Работы были завершены на днях.

Уже сейчас на триатлонном комплексе занимаются около 200 спортсменов, 78 из которых – воспитанники отделения триатлона МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Здоровый мир», многие из них – члены спортивной сборной команды Красноярского края по триатлону. Здесь же, на острове Татышев, проводятся соревнования по дуатлону.

Но и это еще не все. По словам директора МАУ «Татышев-парк» Сергея Васильева, чтобы завершить обустройство триатлонного комплекса, в ближайшее время будет опубликован конкурс на проектирование дальнейшего развитие комплекса - строительство бегового трека с 8 индивидуальными дорожками, бассейна размером 12м на 25м, трибун и уличных тренажеров. К концу года заказчики планируют получить проект.

Сергей Васильев, директор МАУ «Татышев-парк»:

- Проектировщики должны учитывать все особенности территории, на которой планируется новые объекты разместить. Самое важное, чтобы остров оставался зелёным при любом проектировании и строительстве. Все объекты должны вписываться в природный ландшафт, также будем высаживать новые деревья и кустарники.