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С каждым днем в Красноярске и крае приближается зима. Это означает не только смену гардероба, но и смену автомобильной «обуви». В ГИБДД рассказали, когда красноярским водителям менять резину на зимнюю в 2022 году.

В последнее время все чаще ночные температуры в Красноярске и окрестностях опускаются до нуля, а то и ниже. В связи с этим утром на дорогах возможно образование микропленки льда. Это может стать фактором риска.

Самыми частыми причинами автомобильных аварий в межсезонье являются:

- выбор скоростного режима, который не соотносится с погодными условиями;

- несоблюдение дистанции.

Все это красноярские госавтоинспекторы определяют, как сигнал для смены летней резины на зимнюю:

- Рекомендуем водителям в ближайшее время заменить летние шины на зимние, и не забыть проверить техсостояние автомобиля: исправность стеклоочистителей, габаритных огней и фар, - передают в ГИБДД Красноярска.