Красноярцам пообещали теплую осень и холодную зиму
Фото: ИВАНОВА Диана
В Красноярском крае ожидается теплая осень и холодная зима. Предварительный прогноз составил Гидрометцентр.
Судя по графикам, теплее нормы в Красноярском крае ожидаются два осенних месяца – октябрь и ноябрь.
Октябрь. Фото: meteoinfo.ru
Ноябрь. Фото: meteoinfo.ru
Особенно тепло будет в октябре 2022 года. Температура может быть выше нормы на 15-25%.
Чуть выше нормы будет в ноябре. Аналогичный показатель синоптики ожидают и на первый зимний месяц – декабрь. И на 15-25% теплее ожидается декабрь на крайнем севере.
Декабрь. Фото: meteoinfo.ru
А вот январь и февраль в Красноярске ожидается чуть холоднее нормы. Причем очень холодный февраль пообещали и жителям самых северных территорий.
Январь. Фото: meteoinfo.ru
Февраль. Фото: meteoinfo.ru