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Общество28 сентября 2022 9:40

Красноярцам пообещали теплую осень и холодную зиму

Самые высокие положительные аномалии ожидаются в октябре
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцам пообещали теплую осень и холодную зиму

Красноярцам пообещали теплую осень и холодную зиму

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае ожидается теплая осень и холодная зима. Предварительный прогноз составил Гидрометцентр.

Судя по графикам, теплее нормы в Красноярском крае ожидаются два осенних месяца – октябрь и ноябрь.

Октябрь. Фото: meteoinfo.ru

Октябрь. Фото: meteoinfo.ru

Ноябрь. Фото: meteoinfo.ru

Ноябрь. Фото: meteoinfo.ru

Особенно тепло будет в октябре 2022 года. Температура может быть выше нормы на 15-25%.

Чуть выше нормы будет в ноябре. Аналогичный показатель синоптики ожидают и на первый зимний месяц – декабрь. И на 15-25% теплее ожидается декабрь на крайнем севере.

Декабрь. Фото: meteoinfo.ru

Декабрь. Фото: meteoinfo.ru

А вот январь и февраль в Красноярске ожидается чуть холоднее нормы. Причем очень холодный февраль пообещали и жителям самых северных территорий.

Январь. Фото: meteoinfo.ru

Январь. Фото: meteoinfo.ru

Февраль. Фото: meteoinfo.ru

Февраль. Фото: meteoinfo.ru

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