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Общество28 сентября 2022 2:01

Под Красноярском выпал первый снег

Публикуем фото первого снега под Красноярском
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Снег в Мужичкино в Емельяновском районе

Снег в Мужичкино в Емельяновском районе

Фото: Татьяна РЯБИНИНА

Утром 28 сентября под Красноярском выпал первый этой осенью снег. Фото «КП-Красноярск» прислали читатели.

Мужичкино

Мужичкино

Фото: Татьяна РЯБИНИНА

Снег был замечен в Емельяновском районе Красноярского края. В частности у Зеледеево и в Мужичкино. Свежий снег лежит до самого районного центра, но на подступах к городу его уже нет.

Зеледеево

Зеледеево

В самом Красноярске снег еще не выпал. Утренняя температура составляет +4 градуса. Ближайший снег в краевом центре ожидается в ночь на 2 октября.

В самом Красноярске пока бесснежно

В самом Красноярске пока бесснежно

Фото: Мария ЛЕНЦ

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