Снег в Мужичкино в Емельяновском районе Фото: Татьяна РЯБИНИНА

Утром 28 сентября под Красноярском выпал первый этой осенью снег. Фото «КП-Красноярск» прислали читатели.

Мужичкино Фото: Татьяна РЯБИНИНА

Снег был замечен в Емельяновском районе Красноярского края. В частности у Зеледеево и в Мужичкино. Свежий снег лежит до самого районного центра, но на подступах к городу его уже нет.

Зеледеево

В самом Красноярске снег еще не выпал. Утренняя температура составляет +4 градуса. Ближайший снег в краевом центре ожидается в ночь на 2 октября.