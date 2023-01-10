«Почти садились и снова взмывали вверх»: из-за сильного ветра самолет в аэропорту Красноярска приземлился только с третьего раза

Из-за сильного ветра самолет в аэропорту Красноярска приземлился только с третьего раза. Стоп-кадр видео

8 января заполненный под завязку «Боинг», прилетевший из Иркутска, смог приземлиться в аэропорту Красноярска только с третьего раза. Причиной стал сильный ветер, порывы достигали до 25 метров в секунду. Поземка была такой густой и сильной, что с высоты нескольких десятков метров казалось: взлетно-посадочная полоса утекает в сторону. Какой стресс испытали пассажиры, остается только догадываться, наверняка у многих после этого была мысль: «чтобы я куда-то еще полетел? Да ни в жизнь».

Красноярка Ирина Афанасьева - одна из пассажиров этого рейса. Рассказывает «Комсомолке»: в Иркутске была хорошая погода, солнце, никакого ветерка, за бортом минус 6. Правда, взлетая, командир воздушного судна предупредил, что в Красноярске ветреная погода. Но никто не думал, что настолько. Подлетели к Красноярску по расписанию (прибытие - в 14:35 по местному времени). И тут понеслось...

- Первая посадка началась стандартно. Бортпроводники сообщили, что самолет готов к посадке, мы стали снижаться. Когда снижались, по деревьям не было видно, что они качались, да и самолет особо не трясло. Поэтому никто не понял, по какой причине включилась тяга, и самолет пошел вверх. Никто не объявил причину, бортпроводники молчали. Но паники на борту не было. Самолет сделал круг и вновь начал снижение, - говорит Ирина.

Снова все шло стандартно, все были спокойны. Опять снизились до уровня деревьев и снова взмыли вверх, уже на второй круг. Вот тут стало страшно, многие предположили, что «Боинг» направляется на запасной аэродром. И только тогда бортпроводники сообщили, что метеоусловия не позволяют совершить посадку, поэтому самолет будет в зоне ожидания до улучшения погодных условий.

Самолет сделал этот второй круг над городом. С высоты не видно, что творилось на земле. А на самом деле ветром раздергало новогодние елки, ломало тополя, срывало рекламные щиты и валило заборы. В общем, денек 8 января выдался тот еще.

В салоне пассажиры не кричали от ужаса (это только в кино такое показывают). Но передозировку адреналина получили все. Кто-то вцепился в ручки сидений, кто-то молился про себя. Было несколько детей – вот они плакали. Главное, что не случилось паники, никто не вскакивал с места и не бежал по коридору. К счастью медицинскую помощь в тот момент никто не просил.

Ирина призналась:

- Первая моя мысль: как пилоты сохраняют самообладание в нестандартных ситуациях, зная свою ответственность? У них за спиной больше, чем полторы сотни пассажиров, которым было очень страшно. Пилоты по-настоящему смелые люди, справились отлично. На этот раз аплодисменты пассажиров были особенно громкими.

В пресс-службе аэропорта прокомментировали: в этот день 8 января два воздушных судна не смогли приземлиться с первого раза. Но о том, чтобы перенаправлять их на запасные аэродромы, речи не было. В целом для красноярских пилотов такая ситуация действительно не является нештатной, они к ней готовы. А сам аэропорт расположен в таком месте с удачной розой ветров, что подобное случается нечасто.

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